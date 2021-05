Kenneth Cole und Zynga starten die erste Pride Month-Partnerschaft ihrer Art in Rollics Hyper-Casual-Spiel High Heels!

Spieler des beliebten Handyspiels können mit Turnschuhen, Hemden und Accessoires der PRIDE 2021-Kollektion des Modedesigners und Sozialaktivisten Kenneth Cole auf dem Laufsteg im Spiel laufen

Kenneth Cole und Zynga Inc. (Nasdaq:ZNGA), ein weltweit führender Anbieter von interaktiver Unterhaltung, gaben heute eine Partnerschaft bekannt, um die Kenneth Cole PRIDE 2021-Kollektion im erfolgreichen Hyper-Casual-Spiel High Heels! zu präsentieren. Diese Zusammenarbeit ist das erste Mal, dass Kenneth Coles legendärer Street-Smart-Stil in einem Handyspiel vorgestellt wird. In den ersten beiden Juniwochen können Spieler mit Stolz spielen, wenn sie ihren Charakter ausstatten und auf dem virtuellen Laufsteg in Produkten aus der Kenneth Cole PRIDE 2021-Kollektion stolzieren. Dazu gehören die legendären KAM-Turnschuhe der Marke, Hemden mit der Aufschrift „Anders sein ist das, was wir gemeinsam haben“ und andere Accessoires wie Sonnenbrillen, Uhren und Maskenbänder.

Bei Kenneth Cole gibt es seit jeher eine reiche Geschichte der Unterstützung der öffentlichen Gesundheit und der bürgerlichen Freiheiten. Seit fast 40 Jahren pflegen der Mann und die Marke eine globale Kultur der Gerechtigkeit und Inklusion. Im Jahr 2020 gründete Kenneth Cole die Mental Health Coalition, deren Mission es ist, eine gleichgesinnte Gemeinschaft aufzubauen, die zusammenarbeiten wird, um alle psychischen Erkrankungen zu destigmatisieren und einen gerechten Zugang zu lebenswichtigen Ressourcen und Unterstützung für alle zu ermöglichen. Für jedes auf kennethcole.com gekaufte PRIDE-Produkt wird ein Prozentsatz des Nettoumsatzes anThe Mental Health Coalition gespendet. MHC ist stolz darauf, Ressourcen speziell für LGBTQ+ Gemeinschaften anbieten zu können, darunter einen LGBTQ+ Handbuch zur psychischen Gesundheit und die Möglichkeit, sich mit seinen Mitgliedsorganisationen in Verbindung zu setzen, um Unterstützung zu erhalten.

„Als Marke unterstützen wir seit fast 30 Jahren die Gleichberechtigung der LGBTQ+ Community. Für unsere jüngste Initiative in Anerkennung von Pride sind wir stolz darauf, mit Zynga, einem Unternehmen mit gemeinsamen Werten, zusammenzuarbeiten, um die Bedeutung von Inklusion und Akzeptanz weiter hervorzuheben“, sagte Kenneth Cole, Vorsitzender und Chief Creative Officer von Kenneth Cole Productions, Inc. „Wir nehmen unser PRIDE-Produkt in High Heels! auf, damit Millionen von Menschen das Feiern des Stolzes erleben können, und als Erinnerung daran, dass Gemeinsamkeit das ist, was wir gemeinsam haben.“

„Wir bei Zynga glauben eindeutig, dass unsere Stärke in unserer Vielfalt liegt und dass wir unsere Unterschiede feiern müssen. Wir sind stolz darauf, anlässlich des Pride Month solidarisch mit der LGBTQ+ Community zu sein“, sagte Frank Gibeau, Chief Executive Officer von Zynga. „Wir freuen uns sehr, mit einer angesehenen, grenzüberschreitenden Marke wie Kenneth Cole zusammenzuarbeiten, um die Repräsentation in unseren Spielen zu erhöhen und den Spielern die Möglichkeit zu geben, ihren Stolz, ihren Geist und ihre Mode in High Heels! zu zeigen; es passt perfekt.“

High Heels! wurde von Rollic, einer Tochtergesellschaft von Zynga, entwickelt und über 60 Millionen Mal heruntergeladen und auf der ganzen Welt begeistert aufgenommen. Im Spiel manövrieren die Spieler einen zunehmend herausfordernden Laufsteg in High Heels, die sich nach Abschluss des Levels höher werden. Die Einsätze steigen, wenn die Spieler eine Reihe weltweiter Modeschauen in globalen Städten wie London, Peking, Paris und New York absolvieren. Spieler erhalten im Laufe der Zeit Zugriff auf neue Anpassungselemente und können ihren Charakter mit neuer Kleidung, Mode, Frisuren und Schuhen aktualisieren.

High Heels! kann im App Store und im Google Play Store kostenlos heruntergeladen werden. Das Produkt Kenneth Cole PRIDE ist auf KennethCole.com erhältlich. Die 2021 PRIDE-Kapsel enthält:



KAM Sneaker mit Regenbogenstreifen



T-Shirt mit Regenbogengrafik „Anders sein ist das, was wir gemeinsam haben“



Maskenbänder mit Regenbogen



Sonnenbrille



Über Zynga Inc.

Zynga ist ein weltweit führender Anbieter von interaktiver Unterhaltung mit der Mission, die Welt durch Spiele zu verbinden. Bis heute hat mehr als eine Milliarde Menschen Lizenztitel von Zynga gespielt, darunter CSR Racing™, Empires & Puzzles™, Merge Dragons!™, Merge Magic!™, Toon Blast™, Toy Blast™, Words With Friends™ und Zynga Poker™. Die Spiele von Zynga sind in mehr als 150 Ländern erhältlich und können weltweit über soziale Plattformen und Mobilgeräte gespielt werden. Das 2007 gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz in San Francisco mit Niederlassungen in den USA, Kanada, Großbritannien, Irland, Indien, der Türkei und Finnland. Weitere Informationen finden Sie unter www.zynga.com oder folgen Sie Zynga auf Twitter, Instagram, Facebook oder dem Zynga-Blog.

Über Kenneth Cole Productions, Inc.

Kenneth Cole ist ein amerikanischer Designer, sozialer Aktivist und Visionär, der glaubt, dass Geschäft und Philanthropie voneinander abhängig sind. Sein globales Unternehmen, Kenneth Cole Productions, kreiert moderne, funktionale und vielseitige Schuhe, Kleidung und Accessoires für inspirierende urbane Lebensstile unter den Labels Kenneth Cole New York, Reaction Kenneth Cole und Unlisted sowie Schuhe unter dem Label Gentle Souls. Das Unternehmen hat außerdem eine Vielzahl von Lizenzen von Drittanbietern für die Herstellung von Herren- und Damenbekleidung, Düften, Uhren, Schmuck, Brillen und verschiedenen anderen Zubehörkategorien, einschließlich Kinderschuhen, erteilt. Die Produkte des Unternehmens werden über Kaufhäuser, bessere Fachgeschäfte, firmeneigene Einzelhandelsgeschäfte und die E-Commerce-Website vertrieben.

Vor über 35 Jahren nutzte Kenneth Cole seine Leidenschaft und seine einzigartige Markenplattform, um einen bedeutenden Einfluss auf die Kleiderschränke der Menschen sowie auf bedürftige Gemeinschaften zu haben. Er tat, was andere nicht taten und sagte, was andere nicht sagten. Die Kenneth Cole Foundation engagiert sich auch heute noch für bedürftige Gemeinden, indem sie die öffentliche Gesundheit und die bürgerlichen Freiheiten unterstützt.

Über Rollic

Rollic wurde im Dezember 2018 gegründet und ist ein in Istanbul ansässiger Spieleentwickler und -Publisher, der sich auf kostenlose Hyper-Casual-Spiele für iOS und Android konzentriert. Zu den von Rollic veröffentlichten Spielen gehören Blob Runner 3D, Flipper Dunk, Go Knots 3D, High Heels!, Onnect – Pair Matching Puzzle, Pixel Shot 3D, Picker 3D, Repair Master 3D, Tangle Master 3D, Water Shooty und Wheel Smash. Rollic hat sich zum Ziel gesetzt, äußerst ansprechende globale Titel zu produzieren und gleichzeitig ein florierendes Entwickler-Ökosystem in der Spielebranche aufzubauen. Rollic wurde im Oktober2020 von Zynga übernommen, einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich der interaktiven Unterhaltung. Weitere Informationen finden Sie unter www.rollicgames.com oder folgen Sie Rollic auf Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter oder im Rollic-Blog.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die sich unter anderem auf Ereignisse und das Spiel High Heels! beziehen. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten häufig Begriffe wie „Aussicht“, „prognostiziert“, „geplant“, „beabsichtigen“, „wird“, „davon ausgehen“, „glauben“, „Ziel“, „erwarten“ sowie Aussagen im Futur, die allgemein zukunftsgerichtet sind. Die Leistung oder der Erfolg der Gegenstände, auf die sich solche vorausschauenden Aussagen beziehen, ist mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Es sollte kein unangemessenes Vertrauen in solche zukunftsgerichteten Aussagen gesetzt werden, da sie auf den Informationen beruhen, die uns zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments zur Verfügung standen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, solche Aussagen zu aktualisieren. Weitere Informationen über diese Risiken, Ungewissheiten und Annahmen sind oder werden ausführlicher in unseren öffentlichen Einreichungen bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC (Securities and Exchange Commission) beschrieben, von denen Kopien auf unserer Investor-Relations-Website unter http://investor.zynga.com oder auf der Webseite der SEC unter www.sec.gov erhältlich sind.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

