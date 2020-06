Kepler Cheuvreux hebt Ziel für Dialog Semi auf 50 Euro - 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Dialog Semiconductor von 42 auf 50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Sebastien Sztabowicz hält einen Einstieg auch nach der guten Kursentwicklung seit seiner Empfehlung weiter für sinnvoll. So dürfte sich der Halbleiterhersteller dank gutem Geschäftsmodell und hohem Kassenstand in den kommenden Quartalen gut schlagen, schrieb er in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Bewertung der Papiere sei zudem noch attraktiv./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.