Kepler Cheuvreux hebt Ziel für K+S auf 22 Euro - 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für K+S von 13 auf 22 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit dem Barmittelzufluss von 2,5 Milliarden Euro aus dem Verkauf des nordamerikanischen Salzgeschäft sei der Konzern nun seine Sorgen los, schrieb Analyst Christian Faitz in einer am Mittwoch (30. Juni) vorliegenden Studie. Er rechnet bis 2023 mit einer Rückkehr zu anlagewürdiger Bonität (Investment Grade). Auf dem Kalidüngermarkt laufe es auch endlich rund dank stark steigender Preise für Feldfrüchte. Sein neues Kursziel begründet er vor allem mit dem deutlich verbesserten Risikoprofil. Die Aktie stehe als sein Favorit auf der Empfehlungsliste von Kepler Cheuvreux./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.