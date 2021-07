KION - MDAX-Überflieger vor neuem Rallyschub?

KION GROUP AG - WKN: KGX888 - ISIN: DE000KGX8881 - Kurs: 91,060 € (XETRA)

Der erste Teil der enormen Aufwärtstrendphase bei der Aktie von Kion führte im Herbst letzten Jahres bereits an das damalige Allzeithoch bei 81,95 EUR, welches nach einer zähen Seitwärtsphase im März überschritten wurde. Nach einer weiteren Seitwärtsbewegung über dem alten Hoch kam ab Mitte Mai wieder Schwung in die Aktie, die daraufhin auf die neue Höchstmarke von 92,46 EUR kletterte und so fast schon das Projektionsziel bei 93,44 EUR erreichte.

Sogar 100,00 EUR-Marke kurzfristig erreichbar

Aktuell bewegt sich der Kurs knapp unter dem Rekordhoch in einem kurzfristigen, den Trend bestätigenden ansteigenden Dreieck seitwärts . Damit könnte in Kürze der nächste Ausbruchsversuch über 93,28 und 93,44 EUR starten und bei Erfolg zu einer Fortsetzung der Rally bis 97,50 - 98,00 EUR führen. Darüber stünde die 76,40 %-Projektion der ersten großen Kaufwelle bei 100,39 EUR als Ziel auf der Agenda.

Sollte das Dreieck nach unten verlassen werden, könnte bei 87,82 EUR der nächste Angriff starten. Erst unter dem alten Rekordhoch wäre eine signifikante Aufwärtstrendlinie gebrochen und damit zum ersten Mal eine größere Korrektur bis 85,34 EUR und darunter bis zum früheren Allzeithoch bei 81,95 EUR möglich. Dort dürfte der Höhenflug aber spätestens in eine neue Runde gehen.

Charttechnisches Fazit: Ein Ausbruch über 93,44 EUR dürfte die Rally bei der Kion-Aktie beschleunigen und bis 98,00 und 100,39 EUR fortführen.

KION GROUP Chartanalyse (Tageschart)

