KION - Morgen die Zahlen und ein technischer Befreiungsschlag?

KION GROUP AG - WKN: KGX888 - ISIN: DE000KGX8881 - Kurs: 88,660 € (XETRA)

Die Analysten-Kursziele für die Aktie von Kion pendeln sich aktuell auf einen Bereich von 100 EUR (LBBW) bis 109 EUR (Kepler Chevreaux) ein, gehen in der Tendenz aber leicht zurück. Diesem eher positiven Grundtenor in Sachen Kurspotenzial und allgemeiner Entwicklung beim Unternehmen stellt sich derzeit eigentlich nur die Einschätzung von Morgan Stanley entgegen, die die Aktie bei 83 EUR als fair bewertet sieht.

Kurstechnisch wurde in den letzten Wochen mit 93,28 EUR zunächst ein neues Rekordhoch gebildet, um dann in einer dreiecksförmigen Korrektur eine Topbildung zu vollziehen, die mit einem steilen Verkaufsimpuls im September bestätigt wurde. Allerdings gelang es der Käuferseite entgegen der ursprünglichen Erwartung, diesen Einbruch schon bei knapp unter 78,00 EUR wieder zu drehen und direkt die alten Unterstützungen bei 80,84 und 84,78 EUR zurückzuerobern.

Kurssprung über 89,26 - 91,00 EUR möglich

Aktuell nähert sich die Aktie dank dieser Erholung nicht nur der Unterseite der Dreiecksformation, sondern erreicht auch die Hürde bei 89,26 EUR. Eine charttechnische Entscheidung wird überfällig und könnte durch die Reaktion auf die morgigen Quartalszahlen entsprechend dynamisch ausfallen.

Auf Basis des steilen Konters der letzten Tage wäre also ein Sprung über die Hürde denkbar, der direkt über 90,50 EUR und damit in den folgenden Tagen an das Allzeihoch bei 93,28 EUR führen kann. Würde auch das technische Kursziel bei 93,44 EUR per Schlusskurs überschritten, könnte sich die Aktie tatsächlich in Richtung Kurszielkorridor der Analystenhäuser aufmachen und bis zum nächsthöheren technischen Kursziel 100,40 EUR steigen.

Unter 84,74 EUR kommen die Bären ins Spiel

Scheitert der Wert dagegen an der Hürde bei 89,26 EUR, wäre zunächst ein Rücklauf bis 84,78 EUR zu erwarten, von wo aus der nächste Ausbruchsversuch laufen dürfte. Darunter müsste man die Rally allerdings schon in Frage stellen und Abgaben bis 80,84 bis 77,58 EUR einplanen.

Charttechnisches Fazit: Aufgrund der morgigen Quartalszahlen ist ab sofort mit höherer Volatiltität bei der Aktie von Kion zu rechnen. Eine positive Reaktion auf die Zahlen kann zum Ausbruch über das Rekordhoch bei 93,28 EUR in Richtung 100,40 EUR führen. Gewinnmitnahmen sollten dagegen noch vor 84,78 EUR wieder auf Käufer treffen, um den laufenden Anstieg nicht zu gefährden.

Kion Chartanalyse (Tageschart)

Besuchen Sie mich auch auf Guidants, werden Sie Follower und erhalten Sie weitere kostenlose Analysen zu Aktien, Indizes und den Edelmetallen.

Bei Guidants PROmax versorge ich Sie zudem mit exklusiven Tradingsetups, Investmentideen und bin Teil des Teams, das unser Investmentdepot betreut. Wir freuen uns auf Sie!

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)