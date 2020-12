KOENIG & BAUER - Ausbruch, Pullback, neue Hochs?

KOENIG & BAUER AG - WKN: 719350 - ISIN: DE0007193500 - Kurs: 23,300 € (XETRA)

Seit 2018 ein klarer Underperformer am Markt, schafften es die Bullen bei der Aktie von Koenig & Bauer im November dennoch den Kurs um die Marke von 17,00 EUR zu stabilisieren und eine Aufwärtsbewegung einzuleiten. Der Anstieg über das Zwischenhoch bei 19,65 EUR brachte eine kurzfristige Wende mit sich, zugleich verließ der SDAX-Titel einen seit Juni gültigen Abwärtstrend. Nach einer kurzen Pause am EMA200 setzte der Wert die Rally bis auf 24,50 EUR fort. Dort drehte die Aktie zuletzt ein und fiel am Freitag auf das Ausbruchslevel bei 22,28 EUR zurück.

Die dort entstandene Umkehrkerze könnte das Ende der rund dreiwöchigen Konsolidierung markieren. Heute zieht die Aktie wieder deutlich an. Kurzfristig dienen die Hochs bei 24,50 EUR als Ziel. Sprengt der Wert diesen Deckel auf, wären im weiteren Verlauf 25,80 EUR erreichbar. Dort notieren wichtige Zwischenhochs aus dem Monat Februar. Wenn man so möchte, hätte die Aktie im Falle eines Erreichens dieser Marke den Coronacrash ausgemerzt.

Das Freitagstief bei 21,96 EUR kann als Orientierung für Absicherungen verwendet werden. Fällt die Aktie auf neue Konsolidierungstiefs, ist sie im Bereich der beiden EMAs 50 und 200 um 21,35 EUR und darunter um 21,00 EUR gut unterstützt.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mrd. EUR 1,22 0,93 1,03 Ergebnis je Aktie in EUR 2,31 -6,55 0,39 KGV 10 -4 60 Dividende je Aktie in EUR 0,00 0,00 0,00 Dividendenrendite 0,00 % 0,00 % 0,00 % *e = erwartet

Koenig & Bauer-Aktie

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)