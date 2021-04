KRONES - Chartbild macht bullischen Eindruck

KRONES AG - WKN: 633500 - ISIN: DE0006335003 - Kurs: 71,850 € (XETRA)

Die Krones-Aktie markierte im Juni 2018 ihr Allzeithoch bei 122,80 EUR. Anschließend geriet der Wert stark unter Druck und fiel bis März 2020 auf ein Tief bei 41,92 USD.

Seit diesem Tief befindet sich die Aktie wieder in einer Aufwärtsbewegung. Ein erster Run führte den Aktienkurs auf 64,50 EUR, der zweite Run auf 78,35 EUR. Von diesem Hoch aus setzte der Wert auf das Hoch des ersten Runs zurück. Dort drehte die Aktie Mitte März 2021 wieder nach oben.

Kaufwelle läuft bereits

Die Krones-Aktie befindet sich in einer intakten Aufwärtsbewegung. Diese kann noch einige Zeit andauern. Ein Anstieg an bzw. in die Widerstandszone zwischen 96,05 EUR und 100,35 EUR wäre möglich. Sollte die Aktie allerdings per Wochenschlusskurs unter 64,50 EUR abfallen, dann würden Abgaben in Richtung 57,00-56,50 EUR drohen. Damit würde der Aufwärtstrend seit März 2020 getestet werden.

Zusätzlich lesenswert:

O'REILLY AUTOMOTIVE - Wo könnte man diese Aktie abstauben?

DEUTSCHE POST - Aktie weiter im Rallymodus

MICROSOFT - Aktie auf Rekordjagd

Exklusive Widgets, erweiterte Charting- und Analysefunktionen und zusätzliche Echtzeitdaten: Mit Guidants PROup holen Sie noch mehr aus Ihrer Trading-Plattform heraus. Jetzt abonnieren!

Krones-Aktie

(© BörseGo AG 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)