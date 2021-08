KUKA - Vor den Zahlen in Lauerstellung

KUKA AG - WKN: 620440 - ISIN: DE0006204407 - Kurs: 56,400 € (XETRA)

Im April gelang der KUKA-Aktie die Vollendung einer große, inverse SSKS Bodenbildung. Die Folge der Ausbruchsbewegung war eine steile Rally, welche bereits zwei der drei genannten Zielbereiche der Big-Picture-Analyse erreichen konnte. Am Widerstandsbereich bei 59,70 - 60,70 EUR endete die Kaufwelle, die Aktie schwenkte in eine Seitwärtskonsolidierung über. Dabei nehmen die Kursausschläge seit Wochen ab, die Handelsspanne verengt sich zu einem Dreieck. Die Oberkante verläuft flach, die Aktie notiert nahe der Jahreshochs. Am Donnerstag erfolgt die Veröffentlichung des Zwischenberichts für das 1. Halbjahr 2021. Dieses Ereignis könnte wieder Bewegung in den eingeschlafenen Kursverlauf bringen.

Ausbruch könnte neue Rallystufe zünden

Es bleibt spannend, ob die Zahlen den Bullen neuen Auftrieb geben werden. Kommt es früher oder später zu einem nachhaltigen Ausbruch über die Hürde bei 59,70 - 60,70 EUR, entstehen neue Kaufsignale für eine Rallybewegung bis 79 - 85 bzw. 90 EUR. Später liegen bei 114 - 120 EUR weitere, langfristige Ziele.

Kippt die Aktie jedoch signifikant unter 53 EUR zurück, könnte es zu einer Korrekturausdehnung zum EMA200 oder bis rund 44 EUR kommen.

Fazit: Die seit Ende Mai andauernde Seitwärtsbewegung lädt nicht zum Handeln ein, zumal der Halbjahresbericht am Donnerstag für stärkere Kursausschläge sorgen könnte. Prozyklische Signale mit einem nachhaltigen Ausbruch über 60,70 EUR hingegen würden das Papier wieder attraktiv für steigende Notierungen machen.

KUKA - Aktie

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)