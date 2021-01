Kutzers Zwischenruf: Prost Neujahr mit einem „Happy Depot“!

Einmal im Jahr erzähle ich gern vom Gespräch mit einem sächsischen Privatanleger am Rande des Dresdner Börsentags. Warum? Das sympathische Erlebnis hat mir mindestens zwei grundsätzliche Empfehlungen nachdrücklich (heute würde man sagen „nachhaltig“) bestätigt. Und die möchte ich insbesondere den noch nicht so erfahrenen Aktienfreunden weitergeben. Zunächst einmal: Kümmern Sie sich aktiv um Ihr Depot, werden Sie also zu einem „Kümmerer“, zu einem Selbstentscheider. Zweitens sollten Sie einen eigenen Weg finden - egal welche Strategie (langfristig) und Taktik (kurzfristig) sie auch wählen. Dazu gehören das Ausprobieren und gegebenenfalls auch das Wechseln der Vorgehensweise.

Und das geschah vor einigen Jahren beim Eingang zum Congress Center Dresden: Ein älteres Ehepaar spricht mich an, denn sie fordert ihn auf: „Zeig doch mal Herrn Kutzer Deine Aktienliste!“ Gesagt, getan. Der freundliche Herr zückt einen Zettel mit handschriftlichen Namen und Zahlen (habe ich mir nicht gemerkt): „So sieht mein Happy Depot aus. Ich bin damit immer gut gefahren zufrieden.“ Natürlich wollte ich wissen, wie das funktioniert. Wirklich simpel. Zum Jahreswechsel guckt sich der sächsische Aktienfan sein Portfolio genauer an und entscheidet, wie es weitergehen sollt. Er begrenzt die Stückzahl stets auf höchstens ein Dutzend und konzentriert sich bei der Auswahl auf deutsche Werte (bevorzugt Dax und MDax). Nach seiner Jahresbilanz behält er die Aktien, die ihn im zu Ende gehenden Jahr glücklich gemacht haben und tauscht die enttäuschenden gegen neue Werte. Er behält also die Guten und trennt sich von den Schlechten (nach seinem Urteil). Und welche Aktien machen ihn „häbbi“? Ganz einfach, alle die sich besser als der Index entwickelt haben. Nicht ohne Stolz berichtete er mir von seinen langjährig so positiven Erfahrungen mit seinem ganz persönlichen „Happy Depot“. Ich zollte ihm herzliche Anerkennung.

Und Ihnen, liebe Leser, wünsche ich viiiel Gesundheit im neuen Jahr und ein Depot, das Sie happy machen wird!