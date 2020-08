Kymeta Corporation forciert Wachstumsziele durch Übernahme des spezialisierten Satelliten-Dienstleisters Lepton Global Solutions

Die Übernahme von Lepton Global Solutions schafft wichtige Synergien und verbessert die Möglichkeiten von Kymeta, wichtige Geschäftsmöglichkeiten mit US-Verteidigungs- und Regierungskunden wahrzunehmen

Die Kymeta Corporation (www.kymetacorp.com), das Kommunikationsunternehmen, das die Mobilkommunikation global macht, freut sich, die erfolgreiche Übernahme von Lepton Global Solutions LLC (www.leptonglobal.com) bekannt zu geben. Die Lepton Global Solutions LLC wird eine hundertprozentige direkte Tochtergesellschaft der Kymeta Corporation. Lepton Global Solutions wurde 2013 gegründet und ist ein führender Anbieter von satellitengestützten, kundenspezifischen und sofort einsatzbereiten Kommunikationslösungen und -diensten mit Expertise in den Bereichen Intelligence Community (IC), Special Operations Command (SOC) und anderen Regierungssektoren.

Die Akquisition von Lepton führt entscheidende Fähigkeiten zusammen und stärkt die Fähigkeit von Kymeta, wichtige Geschäftsmöglichkeiten mit US-Verteidigungs- und Regierungskunden an Standorten auf der ganzen Welt zu verfolgen. Als ein schnell wachsender Anbieter von Satellitenkommunikations-Diensten mit einer globalen und skalierbaren Netzwerkinfrastruktur bietet das Unternehmen maßgeschneiderte End-to-End-Konnektivitätslösungen, die schnell und effizient eingesetzt werden können, um die Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen, egal wo sie sich befinden.

Lepton hostet derzeit die Satelliten-Konnektivitätslösungen von Kymeta. Als zusammengeführte Einheit bringen die neuen Angebote und Fähigkeiten einzigartige, komplette, gebündelte Lösungen auf den Markt, die auf Best-in-Class-Technologien und maßgeschneiderten, kundenorientierten Diensten basieren und die Anforderungen der Kunden erfüllen und übertreffen.

„Mit einem Komplettanbieter für Satellitendienste wie Lepton ist Kymeta noch schneller in der Lage, in Partnerschaft mit einer etablierten Marke, fundierter Channel-Erfahrung und einem Netzwerk-Support für diese Branchen erfolgreich Kunden des US-Militärs und der US-Regierung zu erreichen. Die Zusammenführung der revolutionären Hardware von Kymeta in Verbindung mit den Dienstangeboten von Lepton wird eine erfolgreiche Zusammenführung sein, die schwer zu übertreffen sein wird. Wir freuen uns, Rob Weitendorf, Isabel LeBoutillier und ihr Team in die Kymeta-Familie aufzunehmen und damit unsere Möglichkeiten zur Markteinführung zu erweitern und zu beschleunigen“, sagte Walter Berger, Präsident und COO von Kymeta.

„Regierungs- und Wirtschaftssektoren benötigen zuverlässigste und nahtlose Konnektivität, um ihre täglichen Aufgaben erfolgreich erfüllen zu können“, sagte Rob Weitendorf, Managing Partner bei Lepton. „Dieses neue Unternehmen wird es unseren Kunden ermöglichen, die Expertise von Lepton und Kymeta zu nutzen, um noch individuellere Dienste und Lösungen zu erhalten und gleichzeitig das Erbe von Lepton beizubehalten, die besten Lösungen anzubieten, immer mit dem Fokus auf der Mission des Kunden.“ Herr Weitendorf führt weiter aus: „Ich kann mir keinen besseren Partner als Kymeta vorstellen, um diese neue Ära der Konnektivität einzuleiten, wenn wir weltweit neue Angebote im Bereich der Satelliten- und Mobilkommunikation auf den Markt bringen.“

„Angesichts unserer bestehenden Arbeitsbeziehung erkennen wir die Synergien, die eine noch engere Partnerschaft mit sich bringen wird, und unser gesamtes Team freut sich sehr auf den Beitritt zu Kymeta. Unser dienstleistungsbasierter Hintergrund bereichert das umfangreiche Branchenwissen und die Fachkompetenz, die bereits bei Kymeta vorhanden sind, und schafft ein wahrhaft kooperatives Kompetenzzentrum mit hochmodernen Fähigkeiten im Bereich der Satellitenkommunikation“, fügte Isabel LeBoutillier hinzu, Managing Partner bei Lepton.

Gemeinsam werden Kymeta und Lepton dem Markt bessere Lösungen anbieten, da die Ressourcen des einen Unternehmens die Fähigkeit des anderen verbessern werden, die Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen. Gegenwärtige Lepton-Kunden werden keine kurzfristige Unterbrechung des Dienstes erleben und werden weiterhin die gesamte Palette der Produkte, Dienstleistungen und des Supports von Lepton erhalten. Langfristig werden die Kunden von den Vorteilen der gemeinsamen Zusammenarbeit zwischen Kymeta und Lepton profitieren und sie werden weiterhin auf Leptons etablierte Spitzenleistungen als Anbieter von Satellitendiensten und das einzigartige Produkt- und Dienstportfolio von Kymeta setzen.

Über Kymeta

Kymeta erschließt das Potenzial der Breitband-Satellitenkonnektivität in Verbindung mit zellularen Netzwerken, um die überwältigende Nachfrage nach mobiler Kommunikation und globaler Mobilität zu befriedigen. Lepton Global Solutions, Teil von Kymeta, beherbergt die Satelliten-Konnektivitätslösungen des Unternehmens und bietet dem Markt einzigartige, komplette und sofort einsatzbereite gebündelte Lösungen auf der Grundlage erstklassiger Technologien und maßgeschneiderter, kundenorientierter Dienste, die die Anforderungen der Kunden erfüllen und übertreffen. Diese Lösungen in Verbindung mit der Satellitenantenne in Flachausführung des Unternehmens, der ersten ihrer Art, und den „Kymeta™ Connect“-Diensten bieten Kunden auf der ganzen Welt revolutionäre mobile Verbindungen in Satelliten- und hybriden Satelliten-Mobilfunk-Netzen. Das Kymeta-Terminal, das durch US-amerikanische und internationale Patente und Lizenzen unterstützt wird, erfüllt die Anforderungen an leichte, schlanke und hochdurchlässige Kommunikationssysteme, die keine mechanischen Komponenten benötigen, um auf einen Satelliten zuzugreifen. Kymeta macht Verbindung einfach – für jedes Fahrzeug, Schiff oder jede feste Plattform.

Kymeta ist ein privat geführtes Unternehmen mit Sitz in Redmond, Washington.

Weitere Informationen finden Sie auf kymetacorp.com.

Über Lepton

Lepton Global Solutions ist auf die Entwicklung und Bereitstellung maßgeschneiderter und dennoch kostengünstiger, sofort einsatzbereiter Lösungen im Bereich der Satellitenkommunikation für gewerbliche und institutionelle Kunden spezialisiert. Die End-to-End-Lösungen von Lepton, die über verwaltete Satellitendienste hinausgehen und die Installation von VSAT-Ausrüstungen, technische Unterstützung rund um die Uhr und eine maßgeschneiderte Back-End-IT-Infrastruktur umfassen, sind auf die kundenspezifischen Bedürfnisse zugeschnitten.

Der Hauptsitz von Lepton befindet sich in der Nähe von Washington, D.C. in Tysons Corner, Virginia.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.leptonglobal.com.

