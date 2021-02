L&T Technology Services von Airbus für Skywise-Partnerprogramm ausgewählt

LTTS wird Technologie- und Digital-Engineering-Lösungen für die Skywise-Plattform von Airbus bereitstellen

L&T Technology Services (NSE:LTTS), ein weltweit führender Anbieter von reinen Ingenieurdienstleistungen, hat bekanntgegeben, dass das Unternehmen von Airbus ausgewählt wurde, um im Rahmen des „Skywise-Partnerprogramms“ Technologie- und Digital-Engineering-Lösungen für die Skywise-Plattform von Airbus bereitzustellen.

Abhishek Sinha, Chief Operating Officer and Board Member LTTS with Rémi Maillard, President & Managing Director, Airbus India & South Asia, commemorate LTTS joining the Skywise Partner Program (Photo: Business Wire)

Mit mehr als 130 Fluggesellschaften weltweit, die bereits an Skywise angeschlossen sind, spielt die Plattform eine sehr wichtige Rolle bei der Ermöglichung und Beschleunigung der digitalen Transformation des gesamten Luftfahrtsektors. LTTS wird die Fluggesellschaften bei der Entwicklung komplexer Arbeitsabläufe und der Schaffung neuer Schnittstellen zwischen ihren bestehenden Informationssystemen und Skywise unterstützen und ihnen auch bei der digitalen Transformation mit Skywise zur Seite stehen.

LTTS verfügt über eine Reihe von sehr erfahrenen Ingenieuren und Datenwissenschaftlern, die ausschließlich auf der Skywise-Plattform arbeiten und Lösungen für die digitale Transformation der Fluggesellschaften und das schnell wachsende Skywise-Ökosystem entwickeln werden. Die nachgewiesene Erfahrung von LTTS im Aufbau von digitalen Engineering-Plattformen, die auf einem starken Domänenwissen basieren, hilft dabei, die Interdependenzen zu stärken, die diese digitalen Technologien ermöglichen.

Abhishek Sinha, Chief Operating Officer und Member of the Board,L&T Technology Services, kommentierte: „Airbus ist einer unserer geschätzten Kunden im Bereich Luft- und Raumfahrt, einem Sektor, der ein enormes Potenzial für revolutionäre Geschäftsmöglichkeiten bietet. Wir freuen uns sehr, als Partner für das Airbus-Skywise-Programm ausgewählt worden zu sein, was unsere langjährige Partnerschaft mit einem wichtigen Marktführer wie Airbus und unser tiefes Verständnis für die Produktentwicklung und die Kundenbedürfnisse von Airbus widerspiegelt.“

LTTS ist seit über einem Jahrzehnt in der Luft- und Raumfahrt tätig und unterstützt Fluggesellschaften und Flugzeughersteller bei der Maximierung ihres Return on Investments (RoI) und der Steigerung von Qualität und Output. Durch strategische Allianzen mit mehreren Fortune-500-Unternehmen verfügt LTTS über das fundierte technische Wissen, die Erfahrung in der Luft- und Raumfahrttechnik und die qualifizierten Ressourcen, um Innovationen für Kunden in der Luft- und Raumfahrt sowie im Verteidigungsbereich weltweit voranzutreiben.

Über L&T Technology Services Ltd

L&T Technology Services Limited (LTTS) ist eine börsennotierte Tochtergesellschaft von Larsen & Toubro Limited, die sich auf Engineering- und F&E-Dienstleistungen (Engineering and R&D, ER&D) für Kunden auf der ganzen Welt konzentriert. Wir bieten Beratungs-, Planungs-, Entwicklungs- und Prüfdienste entlang des gesamten Lebenszyklus der Produkt- und Prozessentwicklung an. Zu unseren Stammkunden gehören 69 Fortune-500-Unternehmen und 53 der weltweit führenden F & E-Unternehmen aus den Bereichen Industrieprodukte, Medizinprodukte, Transport, Telekommunikation und Hi-Tech sowie der Prozessindustrie. Unser Firmensitz befindet sich in Indien und wir haben rund 16.000 Mitarbeiter, die auf 17 globale Designzentren, 28 globale Verkaufsbüros und 62 Innovationslabore verteilt sind (Stand: 31. Dezember 2020). Weitere Informationen finden Sie unter https://www.ltts.com/

