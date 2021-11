L&T Technology Services Limited (BSE: 540115, NSE: LTTS), ein weltweit führendes Unternehmen für Ingenieurdienstleistungen, gab bekannt, dass das Unternehmen von Mavenir und NVIDIA als Entwicklungspartner ausgewählt wurde, um die Einführung der branchenweit ersten Konvergenzlösung für „AI-on-5G“ (KI-auf-5G) voranzutreiben.

LTTS wird Mavenir bei der Anpassung, Integration und Bereitstellung von KI-Anwendungen für den Einsatz auf NVIDIAs „AI-on-5G“-Plattform unterstützen.

KI verändert schon jetzt viele Branchen auf der ganzen Welt. In Verbindung mit der Leistungsfähigkeit von 5G-Netzwerken werden die beiden Technologien leistungsfähige neue Anwendungsfälle auf schnelle, sichere und kostengünstige Weise ermöglichen.

NVIDIAs “AI-on-5G“-Plattform ist eine integrierte Plattform, die Entwicklungen im Edge-Bereich zusammenführt, um die digitale Transformation von Unternehmen in allen Branchen voranzutreiben. 5G stellt die zugrunde liegende Konnektivität für Milliarden von Geräten bereit, erweitert die Reichweite von KI auf alle vernetzten Objekte und ermöglicht neue Anwendungsfälle und neue Märkte. AI-on-5G wird von einem großen Partnernetzwerk unterstützt, das eine Reihe von GPU-optimierten Anwendungen anbietet, sowie von NVIDIA SDKs, Toolkits und APIs.

Abhishek Sinha, Chief Operating Officer & Vorstandsmitglied, L&T Technology Services, sagte: „5G und KI sind zwei untrennbare Technologien, die beide die Performance von Anwendungen und Lösungen erheblich verbessern und die Verarbeitung riesiger Datenmengen in Echtzeit ermöglichen werden. Wir freuen uns, NVIDIA und Mavenir bei dieser transformatorischen Initiative zu unterstützen, um leistungsfähige KI-Lösungen anzubieten, die das wahre Potenzial von 5G erschließen.“

Soma Velayutham, Industry General Manager, AI & 5G, NVIDIA, sagte: “NVIDIA baut Plattformen, um die Leistungsfähigkeit von KI in den Edge-Bereich zu bringen und die Transformation von Unternehmen zu fördern. Die Expertise von LTTS im Bereich Digital Engineering wird dazu beitragen, die Einführung von „AI-on-5G“-Plattformen im Edge-Bereich weltweit voranzutreiben.“

BG Kumar, President, Communication Services Business Group, Mavenir, sagte: “Mit der kürzlich erfolgten Einführung von Mavenirs Intelligent Video Analytics (IVA) können Telekommunikationsdienstleister (CSPs) und Unternehmen die Vorteile einer nahtlosen, hyperkonvergenten „AI-on-5G“-Anwendung nutzen, die durch das fundierte Wissen von Mavenir im Bereich der KI in Verbindung mit einer breiten Lösungskompetenz für eine vielfältige Kundenbasis ermöglicht wird. Die Wahl von L&T Technology Services als Entwicklungspartner ermöglicht die Verbreitung der Technologie auf globaler Ebene und die Entfaltung der endlosen Möglichkeiten von 5G.“

Über L&T Technology Services Ltd

L&T Technology Services Limited (LTTS) ist eine börsennotierte Tochtergesellschaft von Larsen & Toubro Limited, die sich auf Engineering- und F&E-Dienstleistungen (Engineering and R&D, ER&D) für Kunden auf der ganzen Welt konzentriert. Wir bieten Beratungs-, Planungs-, Entwicklungs- und Prüfdienste entlang des gesamten Lebenszyklus der Produkt- und Prozessentwicklung an. Zu unseren Kunden gehören 69 Fortune-500-Unternehmen und 57 der weltweit führenden ER&D-Unternehmen aus den Bereichen Industrieprodukte, Medizinprodukte, Transport, Telekommunikation und Hi-Tech sowie der Prozessindustrie. Unser Firmensitz befindet sich in Indien, und wir haben mehr als 17.900 Mitarbeiter, die in 17 globalen Designzentren, 28 globalen Verkaufsbüros und 72 Innovationslabors tätig sind (Stand: 30. September 2021). Weitere Informationen finden Sie unter https://www.ltts.com/

