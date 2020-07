Laboruntersuchungen bestätigen Wirksamkeit von BETADINE®-Antiseptika gegen das COVID-19-Virus

Studie im Infectious Disease and Therapy Journal veröffentlicht

Mundipharma gab heute bekannt, dass Labortests an der Duke-NUS Medical School in Singapur die Wirksamkeit seiner BETADINE®-Antiseptika gegen das neuartige Coronavirus (SARS-CoV-2), das die COVID-19-Krankheit verursacht, bestätigt haben.

Tests haben die starke in-vitro-viruzide Wirkung von BETADINE® gezeigt, das 99,99 % des SARS-CoV-2-Virus innerhalb von 30 Sekunden abtötet. Die getesteten Produkte waren: BETADINE®-Antiseptika in Form der Produkte Solution (10 % PVP-I), Skin Cleanser (7,5 % PVP-I), Gargle and Mouthwash (1,0 % PVP-I) und Throat Spray (0,45 % PVP-I).

Die Forschungsergebnisse wurden im angesehenen Infectious Disease and Therapy Journal am 08. Juli 2020 veröffentlicht.

„Diese Ergebnisse bestätigen unsere Ansicht, dass BETADINE®-Antiseptika bei sachgerechter Anwendung und in Verbindung mit anderen präventiven Behandlungsoptionen, einschließlich PSA, eine Rolle bei der Begrenzung der Ausbreitung von Infektionen, u. a. auch COVID-19, spielen können“, sagte Raman Singh, CEO von Mundipharma.

„Es bietet der medizinischen Fachwelt wie auch den Verbrauchern die wissenschaftlich fundierte Gewissheit, dass sie ein Produkt verwenden, das eine bewährte Abwehr gegen COVID-19 darstellt“, fuhr er fort.

Die an der Duke-NUS durchgeführte Studie wird durch Labortests ergänzt, die am Tropical Infectious Diseases Research and Education Center (TIDREC) an der Universität von Malaya in Malaysia durchgeführt wurden und die ebenfalls eine starke in-vitro-viruzide Wirksamkeit zeigten, wobei das getestete Produkt BETADINE® Gargle and Mouthwash (1,0 % PVP-I) 99,99 % des SARS-CoV-2-Virus innerhalb von 15 Sekunden abtötete. Die TIDREC-Forschungsarbeit wurde vom British Dental Journal (BDJ) angenommen und am 26. Juni 2020 als Brief veröffentlicht. Die Zeitschrift wird von Springer Nature im Auftrag der British Dental Association herausgegeben.

Die Antiseptika der Produktlinie BETADINE® mit Povidon-Iod (PVP-I) haben sich schon zuvor in vitro als wirksam gegen eine Vielzahl von Viren erwiesen, darunter auch Coronaviren wie MERS-CoV und SARS-CoV, die größere Ausbrüche beispielsweise des Nahost-Atemwegssyndroms (Middle East Respiratory Syndrome, MERS) und des Schweren Akuten Atemwegssyndroms (Severe Acute Respiratory Syndrome, SARS) verursacht haben. Die Antiseptikum-Produktlinie BETADINE® enthält Povidon-Iod (PVP-I), das hochwirksam gegen eine Vielzahl von Mikroorganismen wie Bakterien, Viren und Pilze ist, weshalb diese Produkte üblicherweise in Krankenhäusern eingesetzt werden.

Mundipharma ist ein globales Netzwerk aus unabhängigen, verbundenen Unternehmen in Privatbesitz, das die pharmazeutischen Märkte weltweit abdeckt. Mundipharma ist ein hervorragendes Beispiel für ein Unternehmen, das kontinuierlich hochwertige Produkte liefert und dabei die Werte lebt, denen sich das Unternehmen verschrieben hat. Unsere Mission lautet, das Leiden von Krebs- und Schmerzpatienten zu lindern und so ihre Lebensqualität deutlich zu verbessern. Mundipharma will Patienten mit schwerwiegenden und schwächenden Krankheiten neuartige Behandlungsoptionen in Bereichen wie Schmerztherapie, Onkologie und zugehörige unterstützende Behandlung, Augenheilkunde, Atemwegserkrankungen und Gesundheitsfürsorge erschließen.

Auf die Produkte der BETADINE®-Reihe vertrauen Krankenhäuser und Verbraucher weltweit bei der Vorbeugung und Behandlung von Infektionen seit über 60 Jahren. Im Laufe der letzten Jahre hat Mundipharma das BETADINE®-Portfolio um Povidon-Iod- und Nicht-Povidon-Iod-Produkte zur Prävention, Therapie und Erhaltungsbehandlung einer Reihe von Infektionserkrankungen der oberen Atemwege und Wundinfektionen sowie für die Frauenhygiene und zur Behandlung von Infektionen und Krankheitsausbrüchen bis hin zu Körper- und Handhygieneprodukten erweitert. In-vitro- und klinische Studien haben gezeigt, dass BETADINE® (Povidon-Iod) ein breites Spektrum von Bakterien, Viren und Pilzen einschließlich antibiotikaresistenter Stämme abtötet.

