LANXESS - Aktie hat noch eine minimale Chance

LANXESS AG - WKN: 547040 - ISIN: DE0005470405 - Kurs: 61,960 € (XETRA)

Bei der Aktie des Polymer- und Spezialchemie-Herstellers Lanxess gelang den Käufern nach dem Ausbruch über die langfristige Abwärtstrendlinie und dem Anstieg über das 2019er-Hoch bei 64,58 EUR nicht mehr viel. Die Aktie setzte ab März in einer breiten, flaggenförmigen Abwärtsbewegung unter die Aufwärtstrendlinie am Korrekturtief bei 59,58 EUR und später auch an die große Abwärtstrendlinie zurück. Erst ein kleiner Doppelboden bei rund 56,00 EUR mobilisierte wieder die Käufer, die die Lanxess-Aktie über die Oberseite des Abwärtstrendkanals und an die Hürde bei EUR kauften, dort aber scheiterten.

Kursrutsch vorerst rechtzeitig gestoppt

Seit dem Hoch bei 64,58 EUR brach die Aktie stark ein und erreichte zuletzt die Unterstützungszone von 59,58 bis 59,96 EUR. Hier prallte der Wert nach oben ab und nutzt damit die letzte solide Chance auf eine Fortsetzung des Anstiegs der letzten Wochen. Allerdings müssen die Bullen für eine nachhaltige Trendwende auch den Widerstand bei 62,84 EUR durchbrechen. In diesem Fall könnte eine Rally bis knapp 66,00 EUR und darüber bereits an das Hoch bei 67,38 EUR folgen.

Unter 59,58 EUR gehen die Lichter aus

Aufgrund der Wucht des Abverkaufs der letzten Tage ist dieses Szenario tradingtechnisch hochriskant und aus charttechnischer Sicht unwahrscheinlich. Eher dürfte es nach einer Erholung bis 62,84 EUR zum Bruch des Supports bei 59,58 EUR und Abgaben bis 56,70 und 56,06 EUR kommen. Darunter dürfte die zentrale Unterstützung bei 53,00 EUR erreicht werden.

Charttechnisches Fazit: Die Bullen haben eine kleine Chance, den Anstieg durch einen Sprung über 62,84 EUR fortzusetzen. Wird diese Gelegenheit nicht genutzt, wäre ein Rückfall auf 56,06 EUR kaum mehr aufzuhalten.

LANXESS Chartanalyse (Tageschart)

Alles sofort verfügbar in Godmode PLUS: Exklusive und brandaktuelle Tradingsetups und Investmentideen, KnowHow-Artikel, Makroviews und fundamentales Research. Ab 9 Euro pro Monat. Jetzt Godmode PLUS testen!

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)