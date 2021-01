LBBW streicht 700 Stellen - Faule Kredite belasten Ergebnis

Frankfurt (Reuters) - Die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)streicht in den nächsten Jahren mehrere hundert Jobs.

"Wir gehen davon aus, dass wir bis Ende 2024 ungefähr 700 Stellen weniger haben werden als 2019", sagte Vorstandschef Rainer Neske in einem Interview mit der "Börsen-Zeitung" (Donnerstagausgabe). Konzernweit beschäftigt die LBBW derzeit 10.000 Mitarbeiter. Welche Bereiche von dem Stellenabbau betroffen seien, werde ausgearbeitet. Potenzial für Einsparungen gebe es etwa im Privatkundengeschäft und in Bereichen, in denen mehr automatisiert werden könne. Auch die Filialstrategie werde überprüft.

Wie allen anderen Banken macht die Corona-Krise auch den Stuttgartern zu schaffen, jedoch könne die Bank die Belastungen verkraften, sagte Neske. "Keines unserer Stresstest-Szenarien zeigt an, dass wir in deutliche Schwierigkeiten kommen. Wir erwarten aber schon, dass die Risikokosten über die nächsten Jahre steigen werden." Im vergangenen Jahr habe die Bank rund 500 Millionen Euro zur Seite gelegt zur Abdeckung von faulen Krediten. Der Gewinn werde dennoch im dreistelligen Millionenbereich liegen. 2019 verdiente die LBBW vor Steuern 612 Millionen Euro.