LEG IMMOBILIEN - Die Bullen versammeln sich

Am 7. August markierte der Wert ein neues Allzeithoch bei 127,24 EUR und schwenkte in eine Zwischenkorrektur ein. Diese dauert nach wie vor an, wobei sich die Aktie wieder nahe der Hochs an einer leicht fallenden Pullbacklinie stabilisiert. Die Kursmuster wirken dabei zunehmend konstruktiv, wobei das kurzfristige Chartbild innerhalb der Seitwärtsrange der letzten Wochen neutral zu werten ist.

Bullen sind im Vorteil

Gelingt der LEG-Immobilien-Aktie der nachhaltige Ausbruch über die Hochs der letzten Tage und damit über die flache Pullbacklinie, könnte eine neue Aufwärtswelle starten. Die Ziele lägen an der Oberkante des Aufwärtstrendkanals bei rund 133 und 136 EUR.

Erneute Pullbacks bis 122 oder sogar 121 EUR wären zuvor unbedenklich. Erst ein Rückfall unter 117,50 EUR auf Tagesschlusskursbasis würde das kurzfristige Bild deutlicher eintrüben. Abgaben in Richtung 112 EUR könnten dann folgen.

