LENNAR - Konstruktive Zahlen, konstruktives Chartbild

Lennar Corp. - WKN: 851022 - ISIN: US5260571048 - Kurs: 58,890 $ (NYSE)

Die heute gemeldeten Zahlen des größten Hausbauunternehmens in den USA, Lennar, fielen sehr gut aus und ziehen den kompletten Sektor nach oben. Wie das Management mitteilte, verdiente Lennar im abgelaufenen vierten Quartal 2,13 USD je Aktie, wohingegen Analysten nur einen Gewinn von 1,90 USD je Aktie erwartet hatten, was sogar einem Gewinnrückgang zum Vorjahresquartal entsprochen hätte. Der Umsatz stieg auf 6,97 Mrd. USD. Hier hatten die Experten nur 6,70 Mrd. USD erwartet. Erfreulich entwickelte sich der Auftragseingang, der um 23 % auf 13.089 Häuser kletterte. Der Auftragsbestand lag relativ konstant bei 15.577 Häusern. Für das Geschäftsjahr 2020 stellen die Verantwortlichen in Aussicht, 54.000 bis 55.000 Häuser zu errichten bei einer Bruttomarge zwischen 20,5 und 21 %. Konkurrent KB Home wird morgen nach Börsenschluss seine Zahlen vorlegen.

Ich trade seit einiger Zeit nur mehr über Guidants. Denn dort analysiere ich auch meine Basiswerte. Der Handel ist kinderleicht. Über Guidants mit dem Broker verbinden, Session TAN vergeben und loslegen! Ohne Mehrkosten und mit einer spürbaren Zeitersparnis! Alle Infos zum Handel über Guidants erfahren Sie hier.

Blickt man auf den Chart von Lennar, so sieht dieser, gestatten Sie mir dieses Wortspiel, konstruktiv aus. Denn man kauft hier nicht in irgendwelche Fahnenstangen hinein. Vielmehr hat die Aktie über Wochen hinweg in einer bullischen Flagge konsolidiert und den überkauften Status seit Juli auf diese Weise abgebaut. Was für ein Kaufsignal noch fehlt, ist eine Etablierung über der oberen Begrenzung der Flagge, welche derzeit bei rund 58,50 USD verläuft. Gelingt der Ausbruch, wären die Ziele bei 60,69 und 62,63 USD anzusetzen. Unterhalb der Tiefs bei 55,10 USD hätten die Käufer ihre Chance auf eine weitere Aufwärtswelle dagegen vergeben.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mrd. USD 21,90 22,51 23,04 Ergebnis je Aktie in USD 5,55 6,03 6,61 KGV 11 10 9 Dividende je Aktie in USD 0,16 0,16 0,16 Dividendenrendite 0,27 % 0,27 % 0,27 % *e = erwartet

Lennar-Aktie

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)