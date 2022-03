Lenovo stellt auf dem MWC ‘22 Produkte und Lösungen zur Unterstützung einer hybriden Welt vor

Neue ThinkPad™, ThinkBook™, ThinkVision™, IdeaPad™, Tablet- und Motorola-Geräte und Lösungen werden auf dem MWC 2022 vorgestellt

Auf dem MWC 2022 stellte Lenovo™ ein Portfolio innovativer neuer Produkte und Lösungen vor, die für eine stärker vernetzte und zunehmend hybride Welt konzipiert sind.

Das Portfolio umfasst eine breite Palette an anspruchsvollen Produkten und Lösungen, die Lenovos Vision von intelligenter Technologie für alle stärken. Lenovo hat es sich zur Aufgabe gemacht, Intelligenz in das Produktportfolio einzubringen, um mehr Konnektivität für alle zu schaffen – mehr Zugang zu Informationen, Kommunikation und globaler Zusammenarbeit.

Das erste Thinkpad mit Snapdragon begeistert mobile Mitarbeiter mit mehrtägiger Akkulaufzeit, KI-basierten Erlebnissen und 5G-Konnektivität

Lenovo freut sich, das brandneue ThinkPad X13s anzukündigen, das in Zusammenarbeit mit Qualcomm Technologies, Inc. und Microsoft entwickelt wurde. Es handelt sich dabei um das weltweit erste Notebook, das von der erstklassigen Snapdragon® 8cx Gen 3-Rechenplattform1 betrieben wird und auf dem bis zu Windows 11 Pro läuft. Das ultradünne, ultraleichte und lüfterlose Design ermöglicht die nächste Stufe der geräuschlosen, stets eingeschalteten und vernetzten PC-Erfahrung. Hinzu kommen eine unglaubliche, mehrtägige Akkulaufzeit von bis zu 28 Stunden2, KI-basierte Erlebnisse, erweiterte 5G-Konnektivitätsoptionen einschließlich mmWave3 und Anwendungsunterstützung durch das Microsoft App Assure Programm für uneingeschränkte Produktivität, Sicherheit und Zusammenarbeit. Weitere Details finden Sie hier in der Pressemitteilung zum Produkt.

Mehr Produktivität mit den neuesten ThinkPad-Laptops und dem ThinkVision Mobile Monitor

Lenovo hat die neuesten Ergänzungen seines ThinkPad- und ThinkVision-Portfolios angekündigt. Das neueste ThinkPad X1 Extreme Gen 5, ausgestattet mit den neuesten Intel vPro® Prozessoren der 12. Generation der Intel® Core™ i9 H-Serie, die unter Windows 11 Pro laufen und mit den neuesten NVIDIA® GeForce RTX™ Laptop-Grafikprozessoren, bis zu 64 GB DDR5-Arbeitsspeicher und optionalen zwei Solid State Drives (SSD) mit bis zu 8 TB Speicherkapazität erhältlich sind, bringt die Performance für die anspruchsvollsten Aufgaben auf ein ganz neues Niveau.

Lenovo stellt darüber hinaus mehrere Aktualisierungen seines ThinkPad T-Serie-Portfolios vor und erfüllt damit die Ansprüche einer vielfältigen Belegschaft hinsichtlich Produktivität und Kollaboration. Das neue ThinkPad T16 und die aktualisierten Modelle ThinkPad T14s Gen 3 und T14 Gen 3 verfügen über Displays im Seitenverhältnis 16:10 mit Low-Blue-Light-Technologie1 und FHD-Kameraoptionen in Kombination mit Dolby-Audio-Lautsprechersystem und Dolby Voice, wodurch die Zusammenarbeit noch angenehmer wird. Dazu kommt eine stabilere Konnektivität dank Wi-Fi 6E2 und erweiterten WWAN3-Optionen.

Hybride Arbeitsumgebungen erfordern flexible und mobile Arbeitsbereiche. Die steigende Zeit am Bildschirm erhöht die Beanspruchung der ohnehin schon überladenen Anzeigefläche. Entdecken Sie den brandneuen, mobilen ThinkVision M14d USB-C®-Monitor mit einem Gewicht von weniger als 1,3 Pfund (600 Gramm)6, der ein 14-Zoll-Display im 16:10-Seitenverhältnis mit extrem schmalen Bildschirmrändern und einer hohen Auflösung (2240 x 1400) bietet sowie einen 100%igen sRGB-Farbraum für eine höhere Farbtreue.

Lenovo stellt außerdem ein neues ThinkPad P16s sowie ein aktualisiertes ThinkPad P14s Gen 3 vor. Die mobilsten Workstations von Lenovo bieten eine Mischung aus Leistungsstärke und Performance für professionelle Anwender, die viel unterwegs sind. Beide Workstations sind mit den neuesten Intel-Core-Prozessoren und der Profi-Grafikkarte NVIDIA T550 ausgestattet, ISV-zertifiziert und ideal geeignet für leistungsstarke Anwendungen wie AutoCAD®, Revit®, SolidWorks® und mehr. Weitere Details finden Sie hier in der Produkt-Pressemitteilung.

Die unverwechselbaren, vielseitigen und leistungsstarken ThinkBook-Laptops inspirieren zu ungeahnten Höchstleistungen

Lenovo hat heute die neuesten Laptops ThinkBook 14s Yoga Gen 2 und ThinkBook 13s Gen 4 i vorgestellt. Als Fortsetzung der modernen Designphilosophie, die zum Synonym für ThinkBook geworden ist, zeichnen sich die neuen Modelle durch zweifarbige Farbakzente aus und strahlen mit ihrem eloxierten Aluminiumgehäuse1 und den an allen vier Seiten schmalen Displayrändern Klasse aus. Ausgestattet mit intelligenten, innovativen Technologien und leistungsstarken Funktionen, bieten sie dem Benutzer ein verbessertes Erlebnis in Sachen Produktivität, Kollaboration und Sicherheit. Weitere Details finden Sie hier in der Pressemitteilung zum Produkt.

Entdecken Sie Ihre Vorteile und erleben Sie bahnbrechende Performance mit dem neuen Gerät motorola edge

Das neueste motorola edge ergänzt die Premium-Familie von Motorola, dasmotorola edge 30 pro oder motorola edge+ in Nordamerika. Mit einer branchenweit führenden mobilen Plattform, einem hochmodernen Kamerasystem und einem unglaublichen Display definiert das neue edge-Gerät Maßstäbe neu. Motorola war der erste Smartphone-Hersteller, der ein Gerät mit dem extrem leistungsstarken Snapdragon 8 Gen 1 auf den Markt gebracht hat und bringt dieses Gerät nun in die Hände von noch mehr Verbrauchern.

Das neue Edge ist mit der Snapdragon 8 Gen 1 Mobile Platform ausgestattet, der fortschrittlichsten mobilen Plattform von Qualcomm Technologies, die modernste 5G-, KI-, Gaming-, Kamera-, Wi-Fi und Bluetooth®-Technologien bietet.

Nutzer können die gesamte Palette der „Snapdragon Elite Gaming™“-Funktionen in Anspruch nehmen und die Vorteile einer flüssigen Reaktionszeit, farbenfroher HDR-Szenen für ultrarealistische Grafiken und Funktionen auf Desktop-Niveau nutzen. Im Vergleich zur vorherigen Generation bietet die neue Plattform mit der „Qualcomm Adreno™“-GPU 30 % mehr Leistung und 25 % mehr Effizienz. Die für Mobilgeräte konzipierten Funktionen VRS Pro und Volumetric Rendering liefern atemberaubende Szenen und lebensechte Partikeleffekte.

Mit drei hochauflösenden Kameras ermöglicht das motorola edge 30 pro unglaublich scharfe und helle Fotos bei schlechten Lichtverhältnissen mit sofortigem All-Pixel-Fokus, HDR10+ Videos mit über einer Milliarde Farbschattierungen, hochauflösende Bilder im Ultraweitwinkel und hochauflösende Selfies für unglaublich lebendige Ergebnisse. Und das alles mit der butterweichen Performance eines 144 Hz-Displays und der beeindruckenden Klangqualität durch Dolby Atmos. Der unglaubliche 4.800mAh-Akku mit schnellster 68W TurboPower™-Ladung lädt über 50 % in 15 Minuten und kann mit einem 15W-TurboPower-Ladegerät kabellos wieder aufgeladen werden. Weitere Details finden Sie hier in der Pressemitteilung zum Produkt.

Lenovo begeistert Studenten mit neuen IdeaPad-Gaming-Notebooks und der Legion Wireless Mouse für Spiele, Hausaufgaben und mehr

Lenovo hat seine neuen Laptops der Serien IdeaPad Gaming 3i und IdeaPad Gaming 3 in zwei Bildschirmgrößen, 15 Zoll und 16 Zoll, vorgestellt, die ideal für jüngere, neue Gamer sind, die in die Welt des Gamings einsteigen und mit der richtigen Gaming-Power beeindrucken wollen. Diese neu gestaltete Produktreihe wurde sowohl innen als auch außen stilvoll überarbeitet und verfügt über verbesserte Kühlkomponenten für einen leiseren Spielbetrieb, moderne Gehäusefarben und hochleistungsfähige Elemente, ganz zu schweigen von einer verbesserten WQHD+-Panel-Option.

Ein weiteres Gerät, das für den täglichen Gebrauch zum Spielen, für die Schule oder die Arbeit entwickelt wurde, ist die ultraleichte Lenovo Legion™ M600s Qi Wireless Gaming Mouse, die Performance, Komfort und Präzision für alle wichtigen Aktionen und 80 Millionen Klicks bietet. Weitere Details finden Sie hier in der Pressemitteilung zum Produkt.

Lenovo präsentiert neue, leichtere Geräte, die Verbrauchern dabei helfen, in großem Stil zu leben

Mit der Anpassung an einen hybriden Lebensstil, der zu immer intuitiveren Verbrauchererfahrungen führt, setzt Lenovo auf intelligente Innovationen und zuverlässige Services, die das tägliche Leben erleichtern. Heute hat Lenovo auf dem MWC sein neues Portfolio an Convertible-2-in-1-Laptops und tabletfähigen Laptops sowie ein Tablet für Endverbraucher vorgestellt.

Lenovo IdeaPad setzt sich für die Schaffung einer inklusiveren digitalen Welt ein, in der mehr Verbraucher Zugang zu einem eigenen funktionsreichen, vollwertigen Laptop haben, ohne dass sie dadurch in ihrer Mobilität eingeschränkt werden. Das Lenovo IdeaPad erweitert seine Produktpalette um mehr Leistung, Vielseitigkeit und Mobilität. Egal, ob Sie von zu Hause aus lernen, im Büro arbeiten oder einfach nur zu Hause bleiben, um sich zu entspannen, können Sie mit intuitiven Funktionen in vielseitigen Formfaktoren, die mehr leisten, auf der Höhe der Zeit sein. Dazu gehören das Lenovo IdeaPad Flex 5i und das Lenovo IdeaPad Flex 5 Convertible Notebook, die in zwei Bildschirmgrößen (14 Zoll und 16 Zoll) mit einem optionalen Lenovo E-Color-Stift für alle kreativen Momente im Leben angeboten werden. Das neue abnehmbare 12-Zoll Lenovo IdeaPad Duet 5i mit Windows 11 ist praktisch perfekt für Studenten und Multitasker.

Lenovo hat darüber hinaus eine solide Produktreihe von IdeaPad Chromebooks für Endverbraucher angekündigt, die sich für das moderne Heimbüro, das Klassenzimmer und darüber hinaus eignen: Das neue IdeaPad Flex 5i Chromebook (14″, 7), das 2-in-1 IdeaPad Flex 3i Chromebook (15″, 7) und das mobile IdeaPad Duet 3 Chromebook (11″, 7). Eine weitere Möglichkeit, Vielseitigkeit und Unterhaltung für zwischendurch zu erleben, ist das aktualisierte Lenovo Tab M10 Plus (3. Generation) Android™-Tablet, das den Lenovo Precision Pen 2 und einen erweiterten Lesemodus unterstützt. Weitere Details finden Sie hier in der Pressemitteilung zum Produkt.

Die Gründungsprinzipien der Kind City

Seit Oktober letzten Jahres haben wir Menschen auf der ganzen Welt dazu eingeladen, ihre Hoffnungen und Visionen für eine freundliche Stadt der Zukunft (Kind City of the future) mitzuteilen, angeleitet von globalen Persönlichkeiten und einem interaktiven Podcast. Jetzt haben wir mit Hilfe von hochentwickelter künstlicher Intelligenz diese Beiträge gesammelt und in die 10 Grundprinzipien einer grünen, zugänglichen, inklusiven und befähigenden Stadt verwandelt. Erkunden Sie diese Crowd-source-Feier der Freundlichkeit und Gemeinschaft und erfahren Sie hier mehr über die Kind City.

Besuchen Sie den Lenovo StoryHub für weitere detaillierte Produkt-Pressemitteilungen, vollständige Spezifikationen und Bilder zu den MWC-Ankündigungen von Lenovo. Besuchen Sie die Lenovo MWC Event-Seite und die virtuelle Showcase-Seite bezüglich der Präsenz des Unternehmens auf der Veranstaltung.

Lenovo (HKSE:992) (ADR:LNVGY) ist ein Fortune-Global-500-Unternehmen mit einem Umsatz in Höhe von 60 Mrd. USD, das Kunden in 180 Märkten rund um die Welt bedient. Mit der kühnen Vision, intelligentere Technologien für alle bereitzustellen, entwickeln wir Technologien, welche die Welt verändern und jeden Tag Millionen von Kunden vernetzen (durch Geräte und Infrastruktur) und befähigen (durch Lösungen, Dienste und Software) und die gemeinsam eine stärker integrierte, vertrauenswürdigere und nachhaltigere digitale Gesellschaft für alle und überall schaffen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.lenovo.com, und die neuesten Meldungen lesen Sie bitte auf unserem StoryHub.

