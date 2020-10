LEONI - Geht das Trauerspiel weiter?

LEONI AG - WKN: 540888 - ISIN: DE0005408884 - Kurs: 4,866 € (XETRA)

Die am 24. August hier an dieser Stelle gestellte Frage "LEONI - Neue Jahrestiefs voraus?" kann mittlerweile längst mit einem klaren "Jawoll" beantwortet werden. Die Aktie rutschte in den vergangenen Wochen im Rahmen des blau skizzierten Prognosepfeils des präferierten (Abwärts-) Szenarios gen Süden und erreichte die neuen Jahrestiefs.

Wie geht`s hier weiter aus charttechnischer Sicht?

Nach dem Kursrutsch auf die neuen Jahrestiefs unterhalb von 5,00 EUR versuchen sich die Käufer aktuell an einer Kursstabilisierung. Das vorherige Jahrestief bei 5,25 EUR fungiert nun als entscheidender Widerstand auf der Oberseite.

So lange diese Hürde nicht nachhaltig überwunden werden kann, kommt die Longseite weiterhin nicht in Frage. Unterhalb dieser Marke ist tendenziell ein weiteres Abdriften der Aktie zu präferieren.

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst)