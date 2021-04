Lexon bricht Firmenrekord mit 6 Auszeichnungen beim Red Dot Design Award 2021

Die französische Marke wird 30 Jahre alt und stellt ihre kontinuierliche Führungsrolle im innovativen Produktdesign unter Beweis

Lexon hat heute die Auszeichnung mit 6 Red Dot Awards für die herausragende Qualität seines Produktdesigns in mehreren Kategorien bekannt gegeben. Damit hat das Unternehmen einen neuen Unternehmensrekord für die Anzahl der in einem einzigen Wettbewerb gewonnenen Auszeichnungen aufgestellt. Das Schwesterunternehmen MyKronoz erhielt ebenfalls einen Red Dot Award für seine MyScale, eine intelligente und designorientierte Körperwaage mit großem und intuitivem Farbdisplay.

Lexon’s award-winning products, from left to right: C-Pen, Mino+, Mina M, Mino T, Powersound and Oblio (Photo: Business Wire)

Diese Ankündigung erfolgt nur wenige Wochen, nachdem Lexons Bestseller Oblio mit zwei prestigeträchtigen internationalen Preisen ausgezeichnet wurde – einem TIME Best Invention Award und einem CES Innovation Award – und bestätigt damit die kontinuierliche Führungsrolle der französischen Marke im Bereich innovatives Produktdesign, die seit ihrer Gründung im Jahr 1991 insgesamt mehr als 200 Auszeichnungen erhalten hat.

„2021 feiert Lexon sein 30-jähriges Bestehen, sodass diese außergewöhnliche Anerkennung zu einem perfekten Zeitpunkt kommt. Wir sind sehr stolz, diesen Meilenstein mit einer solch überragenden Leistung zu feiern, die unsere beständige Fähigkeit beweist, Objekte zu schaffen, die Ästhetik und Funktion vereinen, aber vor allem Teil unseres täglichen Lebens sind.

Das Jahr 2021 ist auch gleichbedeutend mit der globalen Krise, die uns zwangsläufig dazu veranlasst hat, unser Geschäft an die neuen Realitäten anzupassen, unser Produktportfolio zu überdenken und uns noch stärker auf die Entwicklung von Lösungen zu konzentrieren, die dem sich verändernden Umfeld wirklich gerecht werden, sei es für das Zuhause, die Arbeit oder die neue Mobilität.

Heute unterstreichen diese Auszeichnungen nicht nur unsere Beständigkeit, sondern sie bestätigen auch die Qualität der Erfahrung, die wir stets für unsere Kunden anstreben“, so Boris Brault, CEO von Lexon.

Seit der Übernahme durch die BOW Group im Jahr 2018 hat Lexon ein signifikantes Online-Wachstum und eine schwindelerregende Expansion in den USA erlebt, wo die Marke mittlerweile bei den prominentesten Einzelhändlern wie Target, Nordstrom, Neiman Marcus, Best Buy und MoMA Design Store gelistet ist. In den kommenden Wochen will Lexon seine internationale Entwicklung fortsetzen, indem es die Übernahme seiner langjährigen chinesischen Masterlizenz abschließt, die die Marke in den letzten 10 Jahren im Inland aufgebaut hat, mehr als 80 Einzelhandelsgeschäfte eröffnet, den Online-Verkauf auf JD.com und Taobao fördert sowie profitable B2B-Aktivitäten ausbaut.

Die erfolgreiche Integration von Lexon in die BOW Group hat überaus wertvolle Synergien mit dem Schwesterunternehmen MyKronoz geschaffen, was Produktdesign, F&E-Fähigkeiten, Vertriebskanäle und Digitalisierung betrifft. Die BOW Group hat damit ihre Fähigkeit unter Beweis gestellt, innerhalb ihrer Produktions-, Verkaufs- und Vertriebsstrukturen externe Unternehmen zu akquirieren, um ihre Geschäftstätigkeit zu skalieren. Jetzt sucht die BOW Group nach neuen Möglichkeiten, ihr Portfolio mit Produktangeboten und Dienstleistungen weiter auszubauen und eine führende 360°-Plattform für Lifestyle Consumer Tech zu werden.

Zu den preisgekrönten Produkten von Lexon zählen:

Oblio:

Oblio ist eine unverzichtbare Innovation für die vernetzte Welt von heute. Das elegante UV-C-Desinfektionsgerät verhindert die Verbreitung schädlicher Bakterien auf unseren Smartphones. Mit der eingebauten UV-C-LED-Technologie an der Vorderseite bietet Oblio eine 360°-Desinfektion. Dazu wird das Telefon einfach umgedreht, um jede Oberfläche einem 20-minütigen Desinfektionszyklus zu unterziehen. Labortests haben bewiesen, dass Oblio 99,9 % der auf der Oberfläche von Smartphones vorhandenen Viren abtötet, einschließlich H1N1.

Oblio fungiert außerdem als kabelloses 10-W-Ladegerät und kann ein Smartphone in 3 Stunden vollständig aufladen. Seine dezente Vasenform macht es zu einem ansprechenden Designobjekt, das sich angenehm in jede Umgebung – ob zu Hause oder im Büro – einfügt und zu einer Pause vom Bildschirm einlädt, während das Telefon schnell aufgeladen und gründlich desinfiziert wird.

Im Hinblick auf die Desinfektionsfunktion ist es mit allen Mobiltelefonen und in Bezug auf die drahtlose Ladefunktion mit allen Qi-fähigen Smartphones wie z. B. den neuesten iPhone- und Android-Geräten kompatibel.

UVP inkl. Mehrwertsteuer: 79,90 $/€

Mino T: Der Mino T ist ein Outdoor-Lautsprecher mit elegantem Karabiner zur Befestigung an der Tasche oder am Fahrrad. Mit einer Wasserdichtigkeit nach IPX4 und einer äußerst robusten Verarbeitung erweist er sich als perfekter Begleiter für beliebige Unternehmungen. Der Mino T wurde unter Anwendung höchster Sorgfalt mit einem passiven Bass-System entwickelt und bietet Ihnen einen ausgewogenen, volleren Klang für unterwegs mit bis zu 5 Stunden ununterbrochener Spielzeit. Dank seines durchdachten Designs eignet sich dieser Lautsprecher auch als modernes Einzelstück, das Sie mit seinem passenden Ständer eindrucksvoll im Haus präsentieren können.

UVP inkl. Mehrwertsteuer: 49,90 $/€

Mina M:

Mit ihrer kompakten Größe, dem markanten Aluminiumsockel und dem wasserfesten Gehäuse ist die Leuchte Mina M die perfekte Lösung, um jeden Raum zu inspirieren – drinnen wie draußen. Mina M bietet eine beeindruckende Palette von 9 LED-Lichtfarben im Schlafzimmer, im Büro oder auf der Terrasse. Der Farbwechsel und die Dimmfunktion werden durch Drücken auf den Lampenschirm gesteuert. Die Mina M kann mit jeder Qi-fähigen, kabellosen Ladestation aufgeladen werden. Sie können die Mina M aber auch über ein USB-C-Ladekabel aufladen. Die Mina M hat eine Akkulaufzeit von bis zu 24 Stunden mit einer einzigen Ladung und ist damit der perfekte Begleiter für Tag und Nacht.

UVP inkl. Mehrwertsteuer: 49,90 $/€

Mino+:

Dieser tragbare Mini-Bluetooth®-Lautsprecher passt in Ihre Handfläche und liefert bis zu 3 Stunden lang eine beeindruckende Klangqualität von 3 W! Der Mino+ bietet zwei Lademethoden: kabellos mit jedem Qi-Ladepad oder über den vorhandenen USB-C-Anschluss. Sobald der Mino+ mit Ihrem Telefon verbunden ist, können Sie mit der unteren Taste Selfies aufnehmen, Videoaufnahmen starten und stoppen sowie Anrufe entgegennehmen.

Dank der eingebauten TWS-Technologie können Sie zwei Mino+ miteinander verbinden und das doppelte Vergnügen mit eindrucksvollem Stereoklang genießen. Der Mino+ ist in 3 Oberflächen (Aluminium, Chrom und glänzend) und 24 Farben erhältlich, um Ihrer Einrichtung einen stilvollen Touch zu verleihen.

UVP inkl. Mehrwertsteuer: 29,90 $/€

Diese vier Produkte wurden in Zusammenarbeit mit Manuela Simonelli und Andrea Quaglio entworfen.

Powersound:

Steckerlos, kabellos: PowerSound ist ein revolutionäres 2-in-1-Gerät, das eine kabellose 5000-mAh-Powerbank mit einem 360°-Bluetooth-Lautsprecher kombiniert und völlig kabellos andere Geräte sowie sich selbst auflädt. Es kann alle Qi-fähigen Smartphones oder Ohrhörer laden und zur Selbstaufladung in eine beliebige kabellose Station gestellt werden. Dank des integrierten 5-W-Bluetooth®-Lautsprechers können Sie mit PowerSound bis zu 20 Stunden lang einen eindrucksvollem Klang genießen. Der PowerSound ist leicht zu tragen und sehr elegant. Er besticht durch sein schlichtes Design aus strapazierfähigem Kunstleder und Stoff.

UVP inkl. Mehrwertsteuer: 79,90 $/€

C-Pen:

Der C-Pen bietet ein einzigartiges 2-in-1-Schreib- und Speichererlebnis. Ein Kugelschreiber mit einem 32-GB-USB-C-Speicherlaufwerk, das intelligent in die Stiftkappe integriert ist. Der Speicher mit 32 GB bedeutet, dass Sie bis zu 4000 Bilder, 7000 Songs oder 40 Stunden Video übertragen und speichern können. Der C-Pen ist mit Computern, Tablets und Smartphones mit USB-C-Anschluss kompatibel und stellt eine praktische Möglichkeit dar, Memos oder Notizen zwischen all Ihren Geräten zu übertragen. Das Must-Have-Accessoire für den modernen Unterwegs-Menschen, erhältlich in 6 Farben in glänzender oder matter Ausführung und mit Universalminen kompatibel.

UVP inkl. Mehrwertsteuer: 39,90 $/€

Diese beiden Produkte wurden in Zusammenarbeit mit Alain Berteau entwickelt.

Über den Red Dot Award:

Der Red Dot Award für Produktdesign, dessen Ursprünge auf das Jahr 1955 zurückgehen, prämiert die besten Produkte eines jeden Jahres. Hersteller und Designer können in rund 50 Kategorien ihre Innovationen zum Wettbewerb anmelden. Getreu dem Motto „Auf der Suche nach gutem Design und Innovation“ bewertet die Jury alle eingereichten Produkte und vergibt den Red Dot nur an Produkte, die durch hohe Designqualität überzeugen.

Über Lexon:

Seit seiner Gründung im Jahr 1991 ist Lexon unermüdlich über seine Grenzen hinausgegangen und hat sich einen Namen in der Welt des Designs geschaffen, während es seiner Mission treu geblieben ist, kleine Objekte nützlich, schön, innovativ und erschwinglich zu gestalten. Ob in den Bereichen Elektronik, Audio, Reisezubehör, Büro oder Freizeit – Lexon hat eine besondere Beziehung zur Kreativität aufgebaut und arbeitet mit den besten Designern der Welt zusammen, um zeitlose Kollektionen von Lifestyle-Produkten zu entwerfen. Nach der kürzlichen Übernahme durch die BOW Group, einem Global Player in den Bereichen Lifestyle und Wearables, schreibt Lexon ein neues Kapitel in seiner Geschichte und erlebt ein rasantes internationales Wachstum sowie eine digitale Expansion. Heute, nach 30 Jahren des Firmenbestehens, mit mehr als 200 Auszeichnungen, der Zusammenarbeit mit einigen der renommiertesten Designer und einer Einzelhandelspräsenz in mehr als 90 Ländern weltweit, hat sich Lexon definitiv als weltbekannte französische Designmarke etabliert.

