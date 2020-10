Lindsay meldet Dividende

Das amerikanische Industrieunternehmen Lindsay Corporation (ISIN: US5355551061, NYSE: LNN) zahlt am 30. November 2020 eine Quartalsdividende von 32 US-Cents an die Aktionäre aus. Record date ist der 16. November 2020.

Auf das Jahr hochgerechnet werden 1,28 US-Dollar ausgeschüttet. Die aktuelle Dividendenrendite liegt beim derzeitigen Aktienkurs von 107,93 US-Dollar (Stand: 21. Oktober 2020) bei 1,19 Prozent.

Zu den Kerngeschäften des Industriekonzerns aus Omaha, Nebraska, zählen Bewässerungssysteme sowie Infrastruktur in Sektoren wie Straßenmarkierungen oder auch Transportlösungen. Im dritten Quartal (31. Mai) 2020 betrug der Umsatz 123,1 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 121,1 Mio. US-Dollar), wie am 2. Juli 2020 berichtet wurde. Die Zahlen für das vierte Quartal werden an diesem Donnerstag präsentiert. Im Fiskaljahr 2019 erzielte der Konzern einen Umsatz von 444,1 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 547,71 Mio. US-Dollar).

Seit Jahresbeginn 2020 liegt die Aktie des Unternehmens an der Wall Street auf der aktuellen Kursbasis mit 12,44 Prozent im Plus und die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 1,2 Mrd. US-Dollar (Stand: 21. Oktober 2020).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de