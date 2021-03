Lloyd Fonds: Beeindruckende Dynamik

Laut SMC-Research ist die Lloyd Fonds AG im Corona-Jahr sehr stark gewachsen und hat weitere Expansionspläne. Diese Entwicklung hat SMC-Analyst Holger Steffen veranlasst, sein Kursziel anzuheben und das Urteil von „Speculative Buy“ auf „Buy“ hochzustufen.

Nach Einschätzung von SMC-Research war mit dem Corona-Crash im Frühjahr und der anschließenden nervösen und volatilen Marktentwicklung das Jahr 2020 auch für das Anlagemanagement sehr herausfordernd. Das Team von Lloyd Fonds habe diese Bewährungsprobe hervorragend bestanden. Alle angebotenen Investmentfonds haben nach Darstellung des Researchhauses eine positive Rendite erzielt, zum Teil seien die Resultate herausragend (mit einer Performance von mehr als 70 Prozent) ausgefallen.

Hohe Performance-Fees im zweistelligen Millionenbereich, die mit dem größten Fonds WHC Global Discovery erwirtschaftet worden seien, haben für einen starken Anstieg der Konzernerlöse von 8,2 auf 27,7 Mio. Euro gesorgt. Damit habe auch das EBITDA massiv, von -9,7 auf 7,0 Mio. Euro, verbessert werden können, gleichbedeutend mit einer operativen Marge von 26,1 Prozent.

Damit sei eine sehr gute Basis für das weitere Wachstum geschaffen worden. Im laufenden Jahr solle insbesondere die Expansion der digitalen Vermögensverwaltung LAIC vorangetrieben werden. Nachdem in der letzten Finanzperiode das Produktangebot bereits deutlich ausgeweitet worden sei, stehe nun eine Intensivierung des Vertriebs auf der Agenda. Zur Finanzierung werde LAIC Token ausgeben, die ein wirtschaftliches Beteiligungsrecht entsprechend eines Anteils von bis zu 10 Prozent am Stammkapital verbriefen und einen mittleren einstelligen Millionenbetrag einbringen sollen. Aber auch in der klassischen Vermögensverwaltung wolle Lloyd Fonds expandieren und im laufenden Jahr einen weiteren Anbieter mit Sitz in Frankfurt oder München übernehmen.

Das hohe Wachstumstempo solle auch mittelfristig fortgesetzt werden. Bis Ende 2024 sollen die Assets under Management von aktuell rund 1,9 Mrd. Euro auf mehr als 7 Mrd. Euro wachsen. Auf der Basis werde dann eine EBITDA-Marge von mehr als 45 Prozent anvisiert.

Angesichts der beeindruckenden Dynamik und der starken Performance trauen die Analysten von SMC-Research dem Unternehmen die Umsetzung dieses ehrgeizigen Wachstumsplans zu. Sie haben trotzdem etwas vorsichtiger kalkuliert und damit einen aktualisierten fairen Wert von 13,80 Euro je Aktie (zuvor: 11,70 Euro) ermittelt, der ein hohes Kurspotenzial biete. Da das Unternehmen selbst im Corona-Crashjahr sehr dynamisch gewachsen sei, sehen die Analysten nun nur noch ein leicht überdurchschnittliches Prognoserisiko und stufen das Urteil von „Speculative Buy“ auf „Buy“ hoch.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 31.03.21, 9:50 Uhr)

- ISIN: DE000A12UP29