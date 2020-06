Lockdown-Folgen lassen Nikes Umsatz unerwartet deutlich einbrechen

(Reuters) - Die wochenlangen Schließungen der Sportgeschäfte angesichts des Lockdowns in der Coronavirus-Krise haben Nike einen Umsatzeinbruch und tiefrote Zahlen eingebrockt.

Der weltgrößte Sportschuh-Hersteller wies am Donnerstagabend nach US-Börsenschluss für sein abgelaufenes viertes Geschäftsquartal (per Ende Mai) einen Verlust von 790 Millionen Dollar aus. Vor Jahresfrist hatte noch knapp eine Milliarde Dollar Gewinn in den Büchern gestanden. Der Umsatz brach unerwartet stark um rund 38 Prozent auf 6,31 Milliarden Dollar ein. Analysten hatten mit 7,32 Milliarden gerechnet.

Nike-Aktien verloren nachbörslich rund vier Prozent.