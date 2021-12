Der neueste Bacardi Cocktail Trends Report hebt unsere Vorliebe für Premium- und Dosencocktails, natürliche und NoLo-Zutaten sowie Zitrus- und Gewürzaromen hervor – und das alles mit Blick auf die Nachhaltigkeit

Bacardi Limited, dasweltweit größte Spirituosenunternehmen in Privatbesitz, veröffentlicht seinen dritten jährlichen Bacardi Cocktail Trends Report, der einen Ausblick auf die wichtigsten Trends gibt, die das Cocktailgeschäft im Jahr 2022 beeinflussen werden. Der Bericht wurde in Zusammenarbeit mit The Future Laboratory (TFL) erstellt und basiert auf von Bacardi selbst durchgeführten sowie externen Forschungsarbeiten, um die grundlegenden Veränderungen in Bezug auf gewünschte Getränke, Geschmackserwartungen und Trinkanlässe bis hin zu ethischem Handeln und der Art und Weise, wie Cocktails kreiert werden, zu untersuchen.

The third annual Bacardi Cocktail Trends Report spotlights the macro-trends defining how, what, where, and why consumers are sipping spirits in 2022. (Graphic: Business Wire)

„Das Jahr 2022 bringt neue Perspektiven mit sich, und die Menschen haben den starken Wunsch, Momente wertvoll zu machen (‚Moments Matter‘). Bei Bacardi werden wir von diesem Ziel angetrieben – mit einer Produktfamilie von Premium-Spirituosen, die auf einzigartige Weise in der Lage sind, Emotionen zu wecken, Erlebnisse zu katalysieren und eine wesentliche Rolle bei der Förderung von Beziehungen, der Ermutigung zum Feiern und der Förderung von Exploration zu spielen“, sagt Tony Latham, Executive Vice President und Chief Financial Officer bei Bacardi. „Was die Welt heute braucht, ist nicht die Rückkehr zu einem ‚neuen Normalzustand‘, sondern wir werden unseren Teil dazu beitragen, das neue Besondere zu schaffen.“

Hier sind die Makrotrends, die darüber entscheiden, wie, was, wo und warum die Verbraucher im Jahr 2022 Spirituosen konsumieren: