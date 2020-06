LPKF LASER - Das wird nun ganz eng!

LPKF Laser & Electronics AG - WKN: 645000 - ISIN: DE0006450000 - Kurs: 19,280 € (XETRA)

Seit der Aktienplatzierung Ende Mai (GodmodeTrader berichtete) bekommt die Aktie von LPKF keinen Fuß mehr auf den Boden. Die Unterstützung aus EMA50 und einigen Zwischentiefs bei 20,45 EUR hielt nur im ersten Anlauf, wurde im laufenden Monat unterschritten. Erst bei 18,30 EUR stabilisierte sich der Kurs und damit nur unweit der Ausgangsbasis des Kaufimpulses im Mai bei 17,74 EUR. Von dort aus erholte sich die Aktie etwas, scheiterte aber am nun neuen Widerstandsband zwischen 20,45 und 21,00 EUR.

Erst wenn der TecDAX-Titel diese Hürden überspringen kann, wäre eine kleine Bodenbildung vollendet, welche Kurspotenzial in Richtung 23,10 EUR freisetzt. Dort wiederum notieren ein markantes Zwischenhoch der laufenden Konsolidierung wie auch der Abwärtstrend seit Mai. Ein stärkeres prozyklisches Kaufsignal wäre erst aufgelöst, sollte das Zwischenhoch bei 25,70 EUR überboten werden. In diesem Fall wäre der Weg frei in Richtung 32 EUR und darüber 37 EUR.

Auf der Unterseite wäre ein Bruch der Unterstützung bei 18,30 EUR negativ zu werten. Fällt der Wert zudem unter den Startpunkt der Rallysequenz im Mai bei 17,74 EUR, würde sich das Chartbild deutlicher eintrüben. Unter 16,90 EUR wiederum drohen Abgaben bis auf 15,10 EUR.

Aus fundamentaler Sicht dürfte 2020 ein Übergangsjahr werden. Der mittel- bis langfristige Ausblick für das Unternehmen bleibt dagegen intakt. Im kommenden Jahr könnte LPKF den Gewinn nahezu verdoppeln auf dann 0,81 EUR je Aktie, so zumindest die aktuelle Prognose der Analysten.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mio. EUR 140,00 133,30 165,00 Ergebnis je Aktie in EUR 0,54 0,41 0,81 Gewinnwachstum -24,07 % 97,56 % KGV 36 47 24 KUV 3,4 3,5 2,8 PEG neg. 0,2 Dividende je Aktie in EUR 0,10 0,15 0,25 Dividendenrendite 0,52 % 0,78 % 1,30 % *e = erwartet

LPKF-Laser & Electronics-Aktie

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)