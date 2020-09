LPKF Laser: Großauftrag für Solarsparte – Aktie dürfte sich Montag freuen

Der Laserspezialist hat einen Großauftrag für seine wichtige Solarsparte eingeheimst. Das Volumen des mit einem Hersteller von Dünnschicht-Solarmodulen abgeschlossenen Rahmenvertrages dürfte bei mindestens 18 Millionen Euro liegen, teilte das Unternehmen am frühen Sonntagabend in Garbsen mit. Umsätze aus der Übereinkunft würden ab dem zweiten Quartal 2021 und bis in das Jahr 2022 erwartet. Über Einzelheiten des Rahmenvertrags sei Stillschweigen vereinbart worden.

Aufgrund der Covid-19-Pandemie habe sich das Projekt des Kunden im Jahresverlauf verzögert. „Das Segment Solar ist ein wichtiges Element unserer Wachstumsstrategie“, sagte Unternehmenschef Götz Bendele laut Mitteilung. „Mit diesem Auftrag können wir unsere Marktposition im Dünnschichtbereich weiter stärken. Der Rahmenvertrag bestätigt die interne Umsatzplanung des Unternehmens im Segment Solar.“

Redaktion onvista / dpa-AFX

Foto: Homepage LPKF Laser