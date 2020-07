Lukaschenko vor Belarus-Wahl: Hatte Coronavirus und keine Symptome

MINSK (dpa-AFX) - Vor der Präsidentenwahl in Belarus (Weißrussland) hat der 65 Jahre alte Staatschef Alexander Lukaschenko nach eigenen Angaben eine Coronavirus-Erkrankung ohne Symptome überstanden. "Sie treffen heute einen Menschen, der es fertiggebracht hat, das Coronavirus auf den Beinen zu überstehen", sagte Lukaschenko am Dienstag in der Hauptstadt Minsk der Staatsagentur Belta zufolge. Die Ärzte hätten bestätigt, dass er das Virus symptomfrei überstanden habe. Zugleich entschuldigte er sich für seine heisere Stimme.

Der von seinen Gegnern als "Europas letzter Diktator" kritisierte Politiker will sich am 9. August zum sechsten Mal zum Präsidenten wählen lassen. Der umstrittene Staatschef hatte das Coronavirus immer wieder kleingeredet und als Psychose abgetan.

"Wie ich schon gesagt habe, überstehen 97 Prozent der Bevölkerung bei uns das Virus ohne Symptome", sagte Lukaschenko. Eine wissenschaftliche Bestätigung für diese Behauptung gab es nicht. "Endlich gehöre ich auch zu dem goldenen Bestand in Belarus, der das Virus überstanden hat", sagte er bei einem Besuch von Einheiten des Innenministeriums.

Die Ex-Sowjetrepublik zwischen dem EU-Mitglied Polen und Russland erlebte bisher keinen Lockdown. Lukaschenko hatte auch Massenveranstaltungen erlaubt - und das Virus zuletzt für besiegt erklärt. Dieser Kurs ist umstrittenen. Gegner werfen dem Staatschef vor, die Gefahr nicht ernst zu nehmen und die Bürger massenhaft einem Gesundheitsrisiko auszusetzen.

Belarus hatte nach Behördenangaben bisher mehr als 67 000 registrierte Coronavirus-Fälle und 543 Tote./mau/DP/fba