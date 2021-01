LUMENTUM - Laser-Aktie nach Übernahmeankündigung unter Druck

Lumentum Holdings Inc. - WKN: A14WK0 - ISIN: US55024U1097 - Kurs: 95,180 $ (NASDAQ)

Lumentum ist im Bereich der Lasertechnologie tätig. Das Unternehmen entstand im Jahr 2015, als JDS Uniphase das Geschäft in zwei Kozerne, Viavi Solutions und eben Lumentum Holdings aufsplittete.

Heute macht das Unternehmen mit einer milliardenschweren Übernahme von sich reden. So plant das Management den Konkurrenten Coherent zu kaufen. Dafür sollen den Coherent-Aktionären 100 USD in bar sowie 1,1851 Lumentum-Aktien angeboten werden. Die Transaktion hätte damit ein Volumen von rund 5,7 Mrd. USD. Lumentum zahlt einen Aufschlag von knapp 50 % gemessen an den Freitagsschlusskursen.

Wie so oft bei milliardenschweren Übernahmen, steht die Aktie des Übernehmenden, hier Lumentum, unter Druck. Zweistellig gibt das Papier ab, erreicht aus charttechnischer Sicht aber einige wichtige Supports.

Zunächst aber ein Blick auf die Fundamentals, die nach dem möglichen Zusammenschluss natürlich überholt sind, aber dennoch aufzeigen, dass Analysten bereits für Lumentum alleine in den Jahren 2021 und 2022 starke Gewinnzuwächse erwarteten. Die Bewertung wäre auf Basis dieser Schätzungen mit KGVs von 34 und 24 sogar noch einigermaßen im Rahmen.

Aus charttechnischer Sicht ist der Aufwärtstrend seit September 2020 intakt. Die Lumentum-Aktie erreicht im Zuge des heutigen Abverkaufs zudem das Zwischentief bei 94,34, das Ausbruchslevel bei 92,58 USD wie auch den EMA50. Unter Chance-Risiko-Aspekten ist der Wert also durchaus interessant für einen Reboundtrade. Dieser könnte die Aktie wieder in Richtung Dreistelligkeit befördern. Im Idealfall schließt der Titel die Kurslücke bei 104,53 USD.

Ein Bruch der Aufwärtstrendlinie seit September wäre dagegen negativ zu werten. Die Konsolidierung dürfte sich in diesem Fall in Richtung des EMA200 und des Zwischentiefs bei 84,58 USD ausdehnen.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. USD 1,68 1,78 1,98 Ergebnis je Aktie in USD 1,75 2,77 3,97 Gewinnwachstum 58,29 % 43,32 % KGV 54 34 24 KUV 4,3 4,0 3,6 PEG 0,6 0,6 *e = erwartet

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)