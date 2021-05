Maas - Wir sind offen für Debatte über Lockerung Impfstoff-Patentschutz

Berlin (Reuters) - Außenminister Heiko Maas hat sich offen für eine Debatte über die Aussetzung von Patentrechten für Corona-Impfstoffe gezeigt.

"Wenn das ein Weg ist, der dazu beitragen kann, dass mehr Menschen mit Impfstoffen versorgt werden können, dann ist das eine Frage, der wir uns stellen müssen", sagte der SPD-Politiker am Donnerstag in Berlin. "Es ist eine Diskussion, für die wir offen sind", fügte er hinzu und verwies darauf, dass man sich in einer außergewöhnlichen Situation befinde. Es gebe aber auch Hinweise, dass es derzeit in erster Linie um die Ausweitung von Produktionskapazitäten gehe sowie die Verbesserung von Lieferketten für die Produktion.