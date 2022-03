Marktexperte Topuzovic: "Buy the Dip" wird so nicht mehr funktionieren

Doch die Stimmung bleibt nervös und volatil. Zuletzt hatten vage Hoffnungsschimmer auf eine Annäherung zwischen Russland und der Ukraine immer wieder kurzzeitig für Erholung an den Märkten gesorgt. Doch die weitere Entwicklung sei schwer vorhersehbar, so Marktkenner Sanjin Topuzovic von Hauck Aufhäuser Investment Banking. In dieser Woche blickt man außerdem auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank und die Corona-Lage in China. Wie sich diese Gemengelage am Markt auswirken könnte und wieso "Buy the Dip" in diesen Zeiten nicht immer die richtige Wahl sein könnte, darüber spricht der Marktexperte mit DER AKTIONÄR TV Moderatorin Viola Grebe im vollständigen Interview.

Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008