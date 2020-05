MARRIOTT INTERNATIONAL - War es das nun?

Hotelketten wie die von Marrott International standen während der Coronakrise weitestgehend leer. Daher kam der Kurssturz der Aktie auch nicht überraschend. Analysten erwarten im laufenden Jahr einen Gewinneinbruch von 3,80 USD auf 0,59 USD. Der Umsatz dürfte um mehr als 30 % auf 13,09 Mrd. USD zurückgehen. Für das kommende Jahr sind die Experten dagegen schon wieder optimistisch, auch wenn das Niveau von 2019 voraussichtlich noch nicht erreicht werden wird (siehe Tabelle).

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mrd. USD 20,97 13,09 18,69 Ergebnis je Aktie in USD 3,80 0,59 3,67 KGV 24 155 25 Dividende je Aktie in USD 1,85 0,48 0,45 Dividendenrendite 2,02 % 0,52 % 0,49 % *e = erwartet

Wenig überzeugend sehen die Strukturen der Erholung seit dem Märzcrashtief bei der Aktie von Marriott aus. Das Kursgeschehen keilt sich bärisch ein. In dieser Woche scheitert der Titel an der oberen Begrenzung des Keils. Mit guten Chance-Risiko-Verhältnissen in Richtung Unterseite wäre dieser Titel folglich ein Shortkandidat. Ein erstes Verkaufssignal entsteht unter 89,16 USD und könnte zu einem Schließen des Gaps bei 79,90 USD führen. Fällt der Wert schlussendlich aus dem Keil heraus und unterschreitet das Tief bei 71,52 USD, könnte sich die nächste Verkaufswelle in Richtung 57,00 und 46,56 USD anschließen.

Erst ein Ausbruch zur Oberseite und damit ein Aufbrechen des Keils mit Kursen über 100 USD würde das Bild etwas verbessern, wobei das Potenzial in diesem Fall auf 112,30 USD, im besten Falle wohl bis zur Abrisskante bei 116,85 USD, begrenzt sein dürfte.

Marriott International US Daily

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)