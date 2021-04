Maschinenbauer holen auf - Produktions-Prognose erneut angehoben

Düsseldorf (Reuters) - Die von der Corona-Krise gebeutelten Maschinenbauer kommen immer besser in Schwung und heben zum zweiten Mal binnen weniger Monate ihre Produktionsprognose für 2021 an.

"Wir erhöhen unsere bisherige Prognose um drei Prozentpunkte und erwarten nun für 2021 ein reales Produktionswachstum von sieben Prozent", sagte der Präsident des Branchenverbandes VDMA, Karl Haeusgen, in einer Online-Pressekonferenz vor der Eröffnung der Hannover Messe 'Digital Edition'. Insbesondere die Aussichten für weiteres Wachstum in China und anderen asiatischen Ländern sowie den USA seien gut. Im Dezember hatte die Branche den Ausblick bereits auf vier Prozent angehoben.

"Der Auftragseingang liegt klar auf Wachstumskurs", betonte

Haeusgen. Die Chancen seien gut, dass die Produktion ab dem zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahr wieder zulege. Erst am Donnerstag hatte der Verband die Auftragseingänge für Februar vorgelegt. Mit einem Plus von zwölf Prozent konnten die Anlagenbauer erstmals seit Oktober 2018 wieder zweistellig wachsen - jedoch in erster Linie durch die Nachfrage jenseits des Heimatmarkts. In einer Umfrage unter 726 Mitgliedsunternehmen klagte etwa ein Viertel der Maschinenbaufirmen über Produktionsbehinderungen infolge von Engpässen in den Lieferketten.

Die Beschäftigung der Firmen sei weiter auf hohem Niveau. Viele Stellen seien mit Hilfe von Kurzarbeit gesichert worden. "Die Unternehmen wissen, dass sie ihre Fachkräfte im Aufschwung sowie für die Bewältigung der Zukunftsaufgaben dringend benötigen und handeln dementsprechend", sagte Haeusgen.

Aktuell finde Personalabbau noch in 15 Prozent der Betriebe

statt. Die Aussichten mit Blick auf das Jahresende 2021 seien jedoch verhalten positiv. "Für das laufende Jahr gaben 65 Prozent der Unternehmen an, ihren aktuellen Personalstand erhöhen zu wollen." Die Zahl der Kurzarbeiter im Maschinen- und Anlagenbau sank im März auf rund 90.000 Personen. Insgesamt beschäftigten die Maschinen- und Anlagenbauer in Deutschland im Januar 1,004 Millionen Menschen in Betrieben mit mehr als 50 Beschäftigten – minus vier Prozent zum Vorjahr.