Max Otte: "Wir könnten einen Melt-up-Boom bekommen"

Wie groß schätzen Sie das Risiko ein, dass die deutsche Wirtschaft in eine Rezession fällt? Max Otte: Wir stehen an einer Zeitenwende. Die hyperexpansive Nullzinspolitik der Notenbanken könnte an eine Grenze stoßen. Das Rezessionsrisiko ist sehr hoch. Und daraus kann auch eine handfeste Depression werden.

Sollte die Bundesregierung mit einem Konjunkturprogramm gegensteuern? Das haben wir 2008 schon gemacht und die dadurch gewonnene Zeit nicht für Reformen genutzt. Jetzt ist es etwas spät.

Soll man jetzt aus Aktien rausgehen, um Verluste zu begrenzen? Nein, seine Hausaufgaben macht man vorher. Da legen Sie die Aktienquote fest. Ein Crash ist nicht sicher. Es kann ja sein, dass die Notenbanken nun noch einmal in großem Stil reingehen und wir einen Melt-up-Boom bekommen (also einen enormen Kursanstieg mit zweistelligen Zuwächsen in kurzer Zeit, Anm. der Redaktion). Wird die EZB mit weiteren Zinssenkungen gegensteuern? Die Wahrscheinlichkeit, dass die EZB das unter ihrer Chefin Christine Lagarde versucht, ist sehr hoch.

Quelle: BÖRSE ONLINE

