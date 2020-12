MBB - Das ist einfach schee!

MBB SE - WKN: A0ETBQ - ISIN: DE000A0ETBQ4 - Kurs: 110,000 € (XETRA)

Eine meiner schönsten mittelfristigen Analysen in diesem Jahr bezogen auf deutsche Aktien war zweifelsohne die Besprechung der Aktie von MBB im August. Es hat einiges an Geduld gebraucht, bis der Wert es endlich aus dem langfristigen Abwärtstrendkanal herausgeschafft hat. Das Timing bei Kursen von damals gut 64 EUR war perfekt. Nach Erreichen der Ziele aus dem August erschien im November ein Update mit neuen Zielen. Auch diese Ziele sind inzwischen zum Großteil abgearbeitet.

Anbei noch einmal der Wochenchart:

MBB-Aktie (Wochenchart)

Fundamental sehen Analysten weiter deutliches Potenzial. Erst heute bekräftigte Hauck & Aufhäuser die Kaufempfehlung und erhöhte das Kursziel von 148 auf 150 EUR. Berenberg empfehlen den Wert aktuell ebenfalls zum Kauf mit einem Ziel von 120 EUR.

Wer die Rally bislang verpasst hat, muss sich also nicht grämen. Aktuell konsolidiert die Aktie. Diese Verschnaufpause könnte sich zeitlich wie preislich noch etwas hinziehen. Unterstützungen lassen sich in Form des Ausbruchslevels bei 103,00 EUR und darunter in Form des EMA50 in Verbindung mit einem lokalen Tiefpunkt bei 95,20 EUR nennen. Solche Rückläufe könnten Anleger auf Umkehrkerzen untersuchen und sich anschließend in die übergeordnete Aufwärtsbewegung einklinken. Das übergeordnete Ziel bei 124,70 EUR hat weiter Bestand.

Strategische Absicherungen im Vorfeld festzulegen, ist in der jetzigen Situation schwierig. Zumal noch nicht einmal feststeht, dass es zu solchen Rückläufen kommt. Was man aber festhalten kann: Unter dem Kurslevel von 88,80 EUR würde sich das mittelfristige Bild eintrüben.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mrd. EUR 590,10 688,75 754,70 Ergebnis je Aktie in EUR 4,43 1,67 3,74 KGV 24 65 29 Dividende je Aktie in EUR 0,70 0,70 0,70 Dividendenrendite 0,65 % 0,65 % 0,65 % *e = erwartet

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)