Medien - Chef von Trumps Coronavirus-Taskforce tritt zurück

Washington (Reuters) - Der Chef der Coronavirus-Taskforce des Weißen Hauses, Scott Atlas, hat einem Medienbericht zufolge seinen Hut genommen.

Atlas sei nach vier Monaten als Berater des US-Präsidenten Donald Trump zurückgetreten, berichtete der Sender Fox News am Montag. Der Chef des Beraterteams musste während seiner Amtszeit wegen des Herunterspielens der Wichtigkeit von Gesichtsmasken zur Eindämmung des Virus und seinen Ansichten zur Herdenimmunität auch Kritik aus den eigenen Reihen einstecken.

Auch der renommierte US-Immunologe Anthony Fauci und der Direktor des Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Robert Redfield, standen dem Neuroradiologen kritisch gegenüber. "Alles, was er sagt, ist falsch", habe Redfield demnach in einem Telefongespräch geäußert, berichtete NBC.

Die Pandemie hat in den Vereinigten Staaten bislang über 266.000 Menschen das Leben gekostet. So viele Todesopfer gibt es in keinem anderen Land.