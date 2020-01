Medigene: Positive Studiendaten lassen Aktie über 20 Prozent in die Höhe springen!

Die Anleger greifen beherzt zu bei den Titeln des Biotech-Unternehmens aus Martiensried. Innerhalb kürzester ist der Wert um über 22 Prozent in die Höhe geschnellt. Hintergrund sind vielversprechende Daten aus aus einer klinischen Studie.

Medigene, ein Immunonkologie-Unternehmen mit klinischen Projekten, ist fokussiert auf die Entwicklung T-Zell-gerichteter Krebstherapien. Heute veröffentlichte das Unternhemen die ersten (Topline) Ergebnisse aus der abgeschlossenen offenen klinischen Phase-I/II-Studie mit patienteneigenem (autologem) dendritischen Zell (dendritic cell, DC) -Impfstoff in 20 Patienten mit akuter myeloischer Leukämie (AML). Die Studie wurde am Universitätsklinikum Oslo in Norwegen durchgeführt. Die Daten wurden kurz nach Abschluss der klinischen Studie erhoben, d.h. nach 24 Monaten Impfung und Nachsorge aller Patienten.

Studie liefert die gewünschten Ergebnisse

Die primären Endpunkte der Studie, die die Machbarkeit der Herstellung/Verabreichung sowie die Sicherheit/Verträglichkeit des DC-Impfstoffs über einen Zeitraum von 2 Jahren beurteilen, wurden erfolgreich erreicht. Die DC-Impfungen wurden gut vertragen, ohne dass es zu schwerwiegenden unerwünschten Ereignissen (serious adverse events, SAEs) im Zusammenhang mit der Behandlung kam.

Die sekundären Endpunkte zur Bewertung der wichtigsten klinischen Parameter der Patienten zeigen, dass nach 24 Monaten Behandlung die Gesamtüberlebensrate (overall survival rate, OS) bei 80% (16 von 20 Patienten, 95% Konfidenzintervall (KI): 55 bis 92%) und die progressionsfreie Überlebensrate (progression-free survival rate, PFS) bei 55% (11 von 20 Patienten, 95% KI: 31 bis 74%) lag.

Rückfall-Risiko könnte verringert werden

Dr. Yngvar Floisand, Chefarzt der Hämatologie an der Universitätsklinik Oslo und leitender Prüfarzt der Studie, sieht wichtige Vorteile des Medikamenten-Kandidaten: „Für Patienten mit AML werden dringend neue Behandlungsmöglichkeiten benötigt. Die Krankheit schreitet rasch voran und kann unbehandelt innerhalb weniger Wochen oder Monate tödlich verlaufen. Selbst nach einer Behandlung wird bei der Mehrheit der überwiegend älteren Patienten weiterhin eine minimale Resterkrankung (minimal residual disease, MRD) diagnostiziert, die früher oder später zu einem Rückfall der Erkrankung führt. Die Studie mit Medigenes DC-Impfstoff wurde konzipiert, diesen Patienten möglicherweise eine neue Behandlungsmöglichkeit zu bieten, insbesondere mit dem Ziel, das Risiko für einen Rückfall bei den behandelten Patienten nach Abschluss der konventionellen Chemotherapie zu reduzieren.

Es ist deshalb erfreulich, dass die finalen Topline-Ergebnisse aus dieser klinischen Phase-I/II-Studie mit patienteneigenen DCs die vielversprechenden Zwischenergebnisse bestätigen; nicht nur hinsichtlich eines exzellenten Sicherheits- und Verträglichkeitsprofils, sondern auch in Bezug auf das Gesamtüberleben, wenn die sekundären Endpunkte betrachten werden.“

Redaktion onvista / dpa-AFX

Foto: Alex_Traksel / Shutterstock.com

