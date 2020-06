Mehr Flugverkehr erwartet - Berliner Airport Tegel schließt noch nicht

Berlin (Reuters) - Wegen des anziehenden Flugverkehrs und dem Wegfall der globalen Reisewarnung wird der Berliner Airport Tegel nun doch nicht vorübergehend schließen.

Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup begründete dies am Mittwoch mit Passagierzahlen, die nun stärker stiegen als zuletzt gedacht. Ursprünglich wollte Lütke Daldrup Tegel wegen der geringen Passagierzahlen ab Mitte Juni für rund zwei Monate schließen. Der neue Großflughafen BER soll nach jahrelanger Verzögerung am 31. Oktober an den Start gehen. Tegel solle dann am 8. November endgültig schließen, bekräftigte Lütke Daldrup.