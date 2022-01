Mercadolibre-Aktie: Immer mehr auf den Spuren von Block!

Die Mercadolibre-Aktie wandelt seit einiger Zeit auf den Spuren klassischer Zahlungsdienstleister wie der Block-Aktie. Insbesondere mit MercadoPago ist dieser Fokus sehr offensichtlich. Wobei das dem Unternehmen den Beinamen beigebracht hat, das Amazon und PayPal Lateinamerikas zu sein.

Man kann solche Dinge sehen, wie man möchte. Und qualitativ gibt es natürlich gewisse Barrieren zwischen den USA und Lateinamerika. Trotzdem geht das Management der Mercadolibre-Aktie die Schritte, die offenbar notwendig sind, um als lateinamerikanischer Tech-Konzern das Fundament sehr breit aufzustellen.

Erneut gibt es Schlagzeilen, die das offenlegen. Oder insbesondere eine Parallele zur Block-Aktie ermöglichen können. Lass uns das ein wenig näher betrachten.

Mercadolibre-Aktie: Mehr wie Block?!

Neben dem E-Commerce hat das Management der Mercadolibre-Aktie jedenfalls einen führenden Zahlungsdienstleister Lateinamerikas etabliert. Dieser Trend soll offenbar noch weiter ausgereizt werden. Wobei die nächste Phase Kryptowährungen und die Blockchain-Technologie sein können.

Wie jetzt unter anderem die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, unterstreichen einige Investitionen das Verfolgen dieses Pfads. So habe das Management der Mercadolibre-Aktie Aktien von 2TM Participacoes SA gekauft und baue damit die eigene Präsenz im Krypto-Markt weiter aus. Auch eine Partnerschaft mit Paxos im Kontext der Blockchain-Technologie unterstreicht diesen Anspruch. Ohne Zweifel interessante Investitionen beziehungsweise Schritte.

Das Management der Mercadolibre-Aktie setzt damit jedoch eine bereits eingeschlagene Strategie fort. So habe man beispielsweise bereits in Bitcoin investiert. Zudem biete man den Kunden über die eigenen Wallets an, auch Kryptowährungen zu kaufen. Die digitalen Münzen spielen bei der Erfolgsgeschichte daher ebenfalls eine Rolle. So wie unter anderem bei der Block-Aktie oder auch anderen Zahlungsdienstleistern, die jetzt mit der Zeit gehen wollen.

Erweiterung des Ökosystems

Das ist ziemlich clever. Mit diesen Schritten unterstreicht das Management der Mercadolibre-Aktie, dass man auch in Zukunft qualitativ wachsen möchte. Sowie das Ökosystem konsequent erweitert. Neben den klassischen Zahlungsdienstleistungen gibt es bereits einen Kreditanbieter und einen Vermögensverwalter. Kryptowährungen passen sehr gut ins Konzept, um diese Marktstellung noch auszubauen.

Wichtiges Element dabei ist, dass das Management der Mercadolibre-Aktie durch sukzessive Erweiterungen des Ökosystems das Interesse an den eigenen Plattformen konsequent ausbaut. Verbraucher haben keinen Anlass, das Ökosystem zu verlassen. Weder im E-Commerce noch bei ihren alltäglichen Geld- und Investitionsgeschäften. Gerade im lateinamerikanischen Markt, der sich in Teilen noch entwickelt, ist das ein Erfolgsrezept.

Insofern verfolgt das Management der Mercadolibre-Aktie nicht nur das Erfolgsrezept anderer Zahlungsdienstleister wie Block. Nein, sondern nutzt es, um das eigene Ökosystem konsequent zu erweitern. Zwei Fliegen, eine Klappe und ein unternehmensorientierter Coup. Langfristig orientiert wird meine Zuversicht dadurch jedenfalls nicht weniger.

Vincent besitzt Aktien von Block und Mercadolibre. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Block Inc. und MercadoLibre.

