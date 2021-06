MERCADOLIBRE - Die Bullen senden ein Ausrufezeichen

Mercadolibre Inc. - WKN: A0MYNP - ISIN: US58733R1023 - Kurs: 1.468,048 $ (NASDAQ)

Es ist schon eine Weile her, dass ich die Aktie der "eBay Südamerikas", Mercadolibre, analysiert habe. Zuletzt war dies im August 2020 der Fall. Die Abwärtspfeile wurden erfüllt, anschließend setzt der Wert die beeindruckende Rally aber fort.

Erst bei Kursen um 2.000 USD stoppte der Anstieg im ersten Quartal 2021 und die Aktie ging in eine ausgeprägte Korrektur über. Dabei erwies sich der EMA200 wiederholt als Unterstützung. Im Mai folgte der Nackenschlag für die Bullen: Dynamisch brach der Wert unter den EMA200 ein. Doch es gelang eine Stabilisierung um die Marke von 1.300 USD. In den vergangenen Tagen überschritt die Aktie sowohl den EMA50 als auch den EMA200 und ließ zudem den maßgeblichen Abwärtstrend seit Februar hinter sich.

Damit wurden prozyklische Kaufsignale ausgelöst, die den Titel in den kommenden Wochen nach oben hieven könnten. Rücksetzer in Richtung der Abwärtstrendlinie und der EMAs im unteren 1.400-USD-Bereich wären unbedenklich und könnten nochmals Einstiegschancen bieten. Absicherungen bieten sich unter 1.300 USD oder aggressiver unter 1.393 USD an.

Fazit: Nach Monaten der Korrektur wird die Aktie von Mercadolibre am Markt wieder akkumuliert. 1.650 USD wären ein passendes Ziel auf Sicht von einigen Wochen, insofern die Kaufsignale aus dieser Woche bestätigt werden.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. USD 3,97 6,26 8,67 Ergebnis je Aktie in USD -0,01 0,44 2,94 Gewinnwachstum - 568,18 % KGV - 3.339 500 KUV 17,9 11,4 8,2 PEG neg. 0,9 *e = erwartet

Mercadolibre-Aktie

Ich trade seit einiger Zeit nur mehr über Guidants. Denn dort analysiere ich auch meine Basiswerte. Der Handel ist kinderleicht. Über Guidants mit dem Broker verbinden, Session TAN vergeben und loslegen! Ohne Mehrkosten und mit einer spürbaren Zeitersparnis! Alle Infos zum Handel über Guidants erfahren Sie hier. Schauen Sie sich in diesem Zusammenhang unbedingt auch unseren neuen Zertifikate-Modus im Charting an. So leicht ging Derivate-Trading noch nie von der Hand!

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)