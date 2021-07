MERCADOLIBRE - Schon wieder genug konsolidiert?

Die Mercadolibre-Aktie markierte am 21. Januar 2021 ihr aktuelles Allzeithoch bei 2.020,00 USD. Diesem Hoch näherte sich die Aktie am 16. Februar 2021 noch einmal stark an, scheiterte aber knapp darunter. Anschließen korrigierte der Wert in einem bullischen Keil bis auf ein Tief bei 1.262,38 USD.

Am 17. Juni 2021 kam es zum Ausbruch aus diesem Keil. Nach einem Hoch bei 1.584,87 USD kam es zuletzt zu Gewinnmitnahmen. Gestern setzte der Aktienkurs auf dem EMA 50 und damit auch fast auf dem log. 38,2 % Retracement der Aufwärtsbewegung seit 09. Juni bei 1.469,53 USD auf. Dort bildete die Aktie eine bullische Tageskerze aus, die aber noch Bestätigung braucht, um als Kaufsignal eingeordnet werden zu können.

Neuer Rallyschub möglich

Die Mercadolibre-Aktie könnte gestern ein untergeordnetes Konsolidierungstief markiert haben. Ausgehend vom gestrigen Tagestief ist eine Rally in Richtung der Widerstandszone zwischen 1.620 und 1.649 USD und später sogar bis an das Allzeithoch erscheinen möglich. Sollte der Wert allerdings unter 1.469,53 USD abfallen, könnte es zu einer weiteren Verkaufswelle in Richtung 1.340-1.300 USD kommen.

Fazit: Die Mercadolibre-Aktie könnte in den nächsten Wochen deutlich zulegen. Zudem erscheint eine enge Absicherung einer Longposition möglich. Ein Longtrade bietet aktuell also ein sehr gutes CRV.

Mercadolibre - Aktie

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)