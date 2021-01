MERCK KGaA - Kaufen, aber nicht um jeden Preis!

Merck KGaA - WKN: 659990 - ISIN: DE0006599905 - Kurs: 141,000 € (XETRA)

Zusammen mit dem Gesamtmarkt startete auch in der Merck-Aktie im März ein neuer Aufwärtstrend. Dieser verlief lange Zeit dynamisch und der Kurs kletterte von einem Hoch zum nächsten. Dabei konnte die Aktie neue Hochs auch in den vergangenen Wochen noch erreichen und das obwohl sich die Aktie im Zuge des Bullenmarktes um mehr als 85 % verteuert hat. Dabei erreichte man auch ein neues Allzeithoch und sprengte den seit 2015 bestehenden Widerstandsbereich um 115 EUR relativ deutlich.

Wann wird aus teuer ein zu teuer?

Zusammengefasst liegt hinter der Aktie also eine sehr gute Zeit. Die Verluste aus der Corona-Krise sind schon lange vergessen und mit dem heutigen Hoch bei 143,25 EUR ist die Aktie so teuer wie noch nie in ihrer Geschichte. Da sich den Käufer nun keine Widerstände mehr entgegenstellen, könnte man aus rein trendtechnischer Sicht weiter anziehende Notierungen in Richtung 150 EUR und darüber hinaus erwarten.

Ganz ohne Risiko ist eine solche Erwartungshaltung aber nicht mehr. Allein die Performance der letzten Monate sorgt für einen gewissen Konsolidierung- bzw. Korrekturbedarf. Dabei lässt sich auch im Chart eine gewisse Skepsis der Marktteilnehmer erkennen. So werden neue Hochs seit Oktober relativ schnell wieder verkauft. Zwar halten sich die Korrekturen bis dato noch in Grenzen, das Blatt könnte sich jedoch relativ schnell wenden. Die Korrekturrisiken sind nicht zu unterschätzen, denn in einem solchen Fall würde der Markt auf die Kaufwelle seit März reagieren. Nicht selten kommt es dabei zu einem Test des 38er Retracements und dieses liegt momentan leicht unterhalb von 118 EUR. Wird das 50er Retracement angelaufen, könnte der Aktienkurs sogar bis auf gut 110 EUR nachgeben.

Noch liegen im Chart keine erkennbaren Verkaufssignale oder ähnliches vor, womit der Trend noch federführend ist. Auf hohem Niveau zu kaufen, ist aber nicht mehr ratsam. Zudem sollte man auch die Erwartungen nicht zu hoch ansiedeln. Das Momentum im Aufwärtstrend lässt nach und es könnte eine Korrektur vorbereitet werden, auch wenn es kurzfristig noch zu neuen Hochs kommt.

Merck KGaA

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Tradingcoach)