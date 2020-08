Merkel besucht am Donnerstag Macron am Mittelmeer

PARIS (dpa-AFX) - Bundeskanzlerin Angela Merkel will am kommenden Donnerstag Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron in seiner Präsidentenresidenz Fort de Brégançon am Mittelmeer besuchen. Das kündigte Regierungssprecher Steffen Seibert am Freitag in Berlin an. Die Bundesregierung hat derzeit die EU-Ratspräsidentschaft inne.

Macron hatte sich beim EU-Gipfel Mitte Juli gemeinsam mit Merkel für das milliardenschwere Programm der Europäer gegen die Corona-Krise eingesetzt. Im Laufe des tagelangen Spitzentreffens gab es heftige Auseinandersetzungen mit den sogenannten sparsamen Staaten, die gegen Zuschüsse für bedürftige EU-Länder waren. Macron würdigte nach dem Kompromiss seine gute Zusammenarbeit mit Merkel.

Weitere Themen könnten die Lage im Libanon sowie in Libyen sein und der Streit zwischen der Türkei und Griechenland. Macron verbringt derzeit gemeinsam mit seiner Frau Brigitte den Urlaub am Mittelmeer./rm/DP/stw