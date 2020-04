Merkel: Eigenproduktion von Schutzausrüstung strategisch wichtig

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die Bedeutung einer höheren Produktion von Schutzausrüstung in Deutschland in der Corona-Krise betont. Merkel sagte am Donnerstag in Berlin, der weltweite Bedarf etwa an Schutzmasken habe sich vervielfacht. 90 Prozent der Schutzausrüstung stamme aus Asien. Es sei notwendig, eine größere strategische Unabhängigkeit zu erreichen, dies müsse auch im Verbund der Europäischen Union passieren.

Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hatte zuvor gesagt, für Deutschland bestehe über alle Varianten von einfachen Alltagsmasken bis zu Spezialmasken für medizinisches Personal ein Bedarf von mehreren Milliarden Stück innerhalb von Monaten. Der Bedarf werde dauerhaft ansteigen und für lange Zeit hoch bleiben./sam/hoe/DP/jha