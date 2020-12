MICROSOFT - Konsolidierung oder Topbildung?

Microsoft Corp. - WKN: 870747 - ISIN: US5949181045 - Kurs: 215,370 $ (NASDAQ)

Die Microsoft-Aktie befindet sich seit über 11 Jahren in einer langfristigen und starken Aufwärtsbewegung. Ausgangspunkt dieser mehrfach beschleunigten Rally war das Tief aus dem März 2009 bei 14,87 USD. Seit Sommer 2016 läuft diese Bewegung in einem Trendkanal ab.

Ende August kletterte die Aktie an die Oberkante dieses Trendkanals. Sie pendelte einige Tage um diese steigende Widerstandslinie herum und bildete dabei das aktuelle Allzeithoch bei 232,86 USD aus.

Seit diesem Hoch konsolidiert der Wert relativ volatil auf hohem Niveau seitwärts. Diese Bewegung lässt sich am ehesten als symmetrisches Dreieck beschreiben. Die Begrenzungen dieses Dreiecks liegen aktuelle bei 202,15 USD und bei 226,51 USD. Damit notiert die Aktie aktuell etwa in der Mitte des Dreiecks.

Worauf sollte man jetzt achten?

Kurzfristig sollte sich die Aktie weiterhin in dem Dreieck aufhalten. Eine bestimmte Ausbruchsrichtung lässt sich aktuell kaum präferieren. Gelingt ein Ausbruch nach oben, dann könnte es zu einer weiteren Rally in Richtung 265 USD kommen. Sollte die Aktie aber nach unten rausfallen, müsste mit einer Abwärtsbewegung in Richtung 170,00 -166,10 USD gerechnet werden.

