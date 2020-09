Microsoft: Nachdem der Tiktok gescheitert ist, tröstet sich der Konzern mit der 7,5 Milliarden Dollar schweren Übernahme von ZeniMax Media

Heute wird nicht Microsoft für die angestrebte Übernahme des US-Geschäfts von Tiktok gefeiert, sondern die Aktie von Oracle die es schafft sich in einem schwachen Markt im Plus zu behaupten. Das der Deal nicht zu Stande gekommen ist, löst aber nur kurz Frust aus. In Redmont tröstet sich die Chefetage mit der Übernahem von ZeniMax Media.

7,5 Milliarden Dollar für erfolgreiche Spiele!

In erster Linie dürfte es Microsoft auf die Tochterfirma Bethesda Softworks abgesehen haben. Die vermeldet heute auch schon, dass sie sich der Microsoft-Familie anschließen. Damit erhält Redmont nämlich die Rechte an den erfolgreichen Spielen „The Elders Scroll“, „Fallout“ und „Doom“. Der Ego-Shooter Doom Eternal war im März laut SuperData Arcade auf Platz 5 der beliebtesten Spiele auf dem PC.

Bedeutendste Übernahme im Gaming-Bereich seit Mojang

Ende 2014 hat Microsoft schon einmal ein gutes Händchen bei der Übernahme eines Spieleentwicklers gezeigt. Da übernahm das Softwareunternehmen für 2,5 Milliarden Dollar den Entwickler von Minecraft – Monjang. Im Nachhinein ein cleverer Schachzug, da Minecraft immer beliebter wurde und schnell zu einem der meistverkauften Spiele der Welt aufstiegt.

Chefetage ist überzeugt von der Übernahme

“Gaming ist die expansivste Kategorie in der Unterhaltungsbranche, da sich Menschen überall dem Gaming zuwenden, um Kontakte zu knüpfen und mit ihren Freunden zu spielen”, sagte Satya Nadella, Vorstandvorsitzender von Microsoft.

Aufwertung des Xbox Game Pass

“Mit Bethesda wird Microsoft von 15 auf 23 Kreativstudioteams wachsen und die Spiele von Bethesda zu dem Xbox Game Pass hinzufügen”, sagte Microsoft. “Dies schließt die Absicht von Microsoft ein, künftig Bethesdas Spiele am selben Tag im Xbox Game Pass zu veröffentlichen, an dem sie auf der Xbox oder dem PC starten.”

