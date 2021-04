Milliken & Company veröffentlicht den dritten jährlichen Nachhaltigkeitsbericht des Unternehmens

Der globale Hersteller Milliken & Company hat heute seinen dritten jährlichen Nachhaltigkeitsbericht mit dem Titel „Together for Tomorrow“ veröffentlicht. In diesem Bericht, in dem die Leistung von Milliken unter Berücksichtigung seiner ganzheitlichen Nachhaltigkeitsanstrengungen analysiert wird, werden die Fortschritte auf dem Weg zu den Nachhaltigkeitszielen für 2025 hervorgehoben, die sich das Unternehmen im Jahr 2018 gesetzt hat. Dieser Bericht, der Menschen, Produkte und Planeten abdeckt, schafft mehr Rechenschaftspflicht und lädt zu neuen Gesprächen und Kooperationen ein, während das Unternehmen daran arbeitet, positive Auswirkungen auf die Welt zu erzielen, die Generationen überdauern wird.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210422006199/de/

Together for Tomorrow: Milliken's Third Annual Corporate Sustainability Report (Photo: Business Wire)

„Gemeinsam haben wir die kritischen Momente ab 2020 gemeistert“, teilt Halsey Cook, President und CEO von Milliken, mit. „Wir haben die Produktionslinien gedreht, neue Innovationen eingeführt und unser Team zusammengebracht, um unsere Nachhaltigkeitsmetriken in 10 von 12 strategischen Kategorien zu verbessern. Unsere Nachhaltigkeitsinitiativen haben Dynamik und verändern unser Geschäft grundlegend.“

Als Materialwissenschaftler für die Chemie-, Boden-, Textil- und Gesundheitsbranche überprüfen und berichten Mitarbeiter von Milliken jährlich über die Fortschritte des Unternehmens. Ihre Ergebnisse prägen diesen Bericht. „Together for Tomorrow“ wurde in Übereinstimmung mit dem Rahmen der Global Reporting Initiative fertiggestellt und steht der Öffentlichkeit als digitales Erlebnis mit herunterladbaren Inhalten zur Verfügung.

Im Jahr 2020 machte Milliken bedeutende Fortschritte bei seinen Planeten-, Produkt- und Menschenzielen, insbesondere:

Verdoppelung des kontinuierlichen Engagements zur Förderung von Vielfalt, Gleichheit und Inklusion angesichts sozialer Unruhen;

Konzentration des Entwicklungs- und Herstellungsprozesses auf die Bekämpfung von COVID-19 durch Herstellung von Stoffkleidung, Gesichtsschutz und Fußböden in medizinischer Qualität, die bei räumlichen Distanzierungsbemühungen helfen;

Priorisierung der Sicherheit von Mitarbeitern, insbesondere von wichtigen Arbeitnehmern, durch Verbesserung der Sicherheitskultur des Unternehmens während der Pandemie;

Stärkung der Diskussion über die Zirkularität von Kunststoffen durch Einberufung von Vordenkern mit dem Ziel, funktionsfähige Ökosystemlösungen zu beleuchten, die von National Geographic Creative Works gehostet werden;

Fortsetzung der Kapitalinvestition zur Beseitigung der Kohle als Hauptbrennstoffquelle, wodurch die Treibhausgasemissionen und die Abfallmenge gesenkt werden;

Übernahme von Borchers, Millikens bislang größte Übernahme, mit der die Plattform für Beschichtungsadditive des Unternehmens so skaliert wird, dass Lösungsmittel und Umweltbelastungen reduziert werden, und

Einführung des Milliken-Führungsmodells, mit dem Mitarbeiter gezielt in Wachstumsführung geschult werden.

Klicken Sie hier, um den interaktiven Hub zu besuchen und den vollständigen Bericht anzuzeigen.

Über Milliken

Als Experte in Materialwissenschaft und Werkstofftechnik weiß Milliken & Company, dass ein einzelnes Molekül das Potenzial hat, die Welt zu verändern. Mit innovativen Lösungen für die Textil-, Bodenbelags-, Spezialchemikalien- und Gesundheitsbranchen schafft Milliken Lösungen für einige der größten Herausforderungen der Welt. Das Unternehmen, das ununterbrochen seit 15 Jahren vom Ethisphere Institute in der Liste der ethischsten Unternehmen der Welt aufgeführt wird, setzt sich derzeit unermüdlich für die Bereitstellung nachhaltiger Lösungen für seine Kunden und die Gemeinden ein. Achttausend Mitarbeiter an 46 Standorten weltweit setzen sich für ein gemeinsames Ziel ein: die Welt für viele Generationen positiv zu beeinflussen. Erfahren Sie mehr über die neugierigen Köpfe und inspirierten Lösungen von Milliken auf milliken.com und auf Facebook, Instagram, LinkedIn und Twitter.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210422006199/de/

Betsy Sikma

betsy.sikma@milliken.com 864 909 7908

Liz Morris

liz@edit-grp.com 864 918 5196