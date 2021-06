Millionär werden? Diese 3 Dinge kannst du jetzt gerade tun!

Millionär zu werden ist natürlich ein langfristiger Prozess. Eine Eins mit sechs Nullen aus dem Hut zu zaubern ist kein einfaches Unterfangen. Nein, sondern eines, das jede Menge Disziplin und die Bereitschaft erfordert, kurzfristigen Konsum dem langfristigen Ziel unterzuordnen.

Trotzdem kann es möglich sein, Millionär zu werden: Vor allem wenn man Disziplin, regelmäßiges Sparen und Rendite mitbringen. Hier sind in diesem Sinne drei Dinge, die du gerade jetzt tun könntest. Vielleicht schaffst du es damit ja, das Fundament für deinen persönlichen Reichtum zu legen. Oder eben für die Eins mit den sechs Nullen.

Millionär werden: Investiere in Wachstumsaktien

Wer Millionär werden möchte, der besitzt gerade jetzt womöglich eine interessante Chance: Mit Blick auf die Performance vieler trend- und wachstumsstarker Aktien stellen wir schließlich fest, dass es einen Dip gegeben hat. Egal ob Coronaprofiteure oder auch Wachstumsaktien mit einem starken Geschäftsmodell einfach so, die Kurse haben teilweise deutlich zweistellig nachgegeben.

Das könnte für Foolishe Investoren eine Chance darstellen. Die Geschäftsmodelle vieler solcher Wachstumsaktien sind schließlich so stark wie eh und je. Bloß die fundamentale Bewertung ist jetzt günstiger geworden, was langfristig orientiert das Renditepotenzial erhöhen dürfte.

Wer Millionär werden möchte, der sollte womöglich auf disruptive Geschäftsmodelle genau solcher Aktien setzen. Mit viel Zeit bei deinem eigenen Ansatz könnte diese Aktienauswahl ausreichend sein, um langfristig orientiert absolut marktschlagende Renditen einzufahren. Etwas, das dich bei deinem Vorhaben weit voranbringen könnte.

Spare einen hohen Anteil deines Einkommens

Die Investitionen, um Millionär zu werden, wollen natürlich quantitativ gut unterfüttert sein. Entsprechend wichtig ist es, dass du auch beim Sparen stets eine solide Disziplin wahrst. Und idealerweise einen hohen Anteil deines Einkommens für deine finanziellen Ziele beiseitelegst.

Eine hohe Sparrate gepaart mit Investitionen in einen renditestarken Ansatz können dir helfen, ein herausragendes Vermögen aufzubauen. Natürlich gehört eine Menge Mut dazu und Willenskraft. Allerdings ist das genau das, was du benötigst, um solche finanziellen Ziele zu erreichen.

Tricks wie Haushaltsbücher, Budgets oder auch andere Alltagsmethoden wie die 2-Euro-Sparmethode können hilfreich sein. Im Endeffekt musst du allerdings bereit sein, heute etwas für ein besseres, finanzielles Morgen zu opfern. Nur dann kann es klappen, Millionär zu werden.

Millionär werden: Reichen die Voraussetzungen?

Zu guter Letzt kannst du hier und jetzt außerdem eines tun: nämlich herumrechnen, ob du es wirklich schaffen kannst, Millionär zu werden. Vielleicht hast du deine Sparmöglichkeiten ausreichend eingegrenzt und intensiviert. Sowie ein erstes Gespür für die mögliche Rendite bekommen. Mit einem Sparplanrechner kannst du schauen, ob du rein rechnerisch die Eins mit den sechs Nullen knacken kannst.

Falls nicht, gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder, du bist mit dem Vermögen, was noch realistisch ist, zufrieden. Es muss schließlich nicht immer die Eins mit den sechs Nullen sein, eine Rentenlücke kann beispielsweise auch mit anderen Vermögenswerten geschlossen werden. Oder du intensivierst deinen Einsatz.

Auch die Annahme von Nebenjobs kann eine Möglichkeit sein, um zusätzlich etwas sparen und investieren zu können. Das erfordert zwar zusätzlichen Aufwand. Aber, wie gesagt: Es hat niemand gesagt, dass es einfach ist, Millionär zu werden.

Der Artikel Millionär werden? Diese 3 Dinge kannst du jetzt gerade tun! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: Getty Images