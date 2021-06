Millionär werden mit Meme-Aktien? Ich bevorzuge einen anderen Weg!

Millionär werden mit Meme-Aktien? Vermutlich handelt es sich hierbei gerade um einen Weg, den viele neue Investoren versuchen zu gehen. Und der manchmal wahrscheinlich sogar klappt. Einige besonders volatile Aktien weisen eine Dynamik auf, die wirklich bemerkenswert ist. Dreistellige kurzfristige Performances sind bei solchen Aktien keine Seltenheit.

Trotzdem sollten sich Foolishe Investoren eines fragen: Ist das Chance-Risiko-Verhältnis beim Versuch, Millionär zu werden mit Meme-Aktien, günstig? Häufig dürfte man feststellen, dass die manchmal eher mittelmäßigen Unternehmen und deren Aktien zu einem Kartenhaus reifen könnten. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass man als Spekulant auch eine Menge Geld verlieren kann.

Deshalb könnte es einen deutlich besseren Weg geben, Millionär zu werden, anstatt auf Meme-Aktien zu setzen. Hier ist mein favorisierter Weg, der auch für dich relevant sein könnte.

Millionär werden mit Meme-Aktien? Der bessere Ansatz

Anstatt mit Meme-Aktien Millionär zu werden, könnten Foolishe Investoren mit der Suche nach einem besseren Chance-Risiko-Verhältnis eher auf trend- und wachstumsstarke Aktien setzen. Auch wenn dieser Ansatz womöglich dynamisch ist, gibt es hier einen entscheidenden Vorteil, den man berücksichtigen sollte.

Nämlich den, dass viele Wachstumsaktien über qualitativ bessere Geschäftsmodelle verfügen. Und sich in einem größeren Megatrend etablieren. Nicht jede Aktie kann dich zwar reich oder vermögend machen. Wer in Summe jedoch auf starke Unternehmen und eine starke Wettbewerbsposition im jeweiligen Markt mit einem Megatrend achtet, der besitzt in einem diversifizierten Portfolio ein überaus günstiges Chance-Risiko-Verhältnis. Ja, auch auf eine marktschlagende Rendite.

Das könnte für mich ein deutlich besserer Weg sein, als mit Meme-Aktien Millionär zu werden. Eben, weil die langfristig marktschlagende Rendite auf starken operativen Performances beruht. Nicht nur auf einen Hype, der die Aktien steigen lässt.

Natürlich gibt es dabei auch einen Haken: Für die meisten eher kurzfristig orientierten Spekulanten dürfte das der Faktor Zeit sein. Wer mit Wachstumsaktien Millionär werden möchte, der braucht selbst mit starken zweistelligen Renditen bei gewöhnlichen Einsätzen eher Jahrzehnte als Jahre oder Monate. Trotzdem könnte der Ansatz es eher wert sein, als mit Meme-Aktien zu zocken, die unternehmensorientiert eine fragwürdige Qualität besitzen.

Sorgsamer Umgang mit deinem Geld

Für mich als Foolisher Investor ist das Investieren in Meme-Aktien in einigen Fällen kein sorgsamer Umgang mit dem eigenen Geld. Mittelmäßige Unternehmen könnten deine Chance, Millionär zu werden, nicht nur verbaue, sondern außerdem zu einem herben Verlust führen, wenn die Aktien stark korrigieren sollten.

Deshalb solltest du dich fragen, was du eigentlich möchtest: einen Vermögensaufbau oder einfach nur einen wilden Zock? Wenn es dir um Vermögensaufbau geht, können Wachstumsaktien eine bessere Möglichkeit sein als Meme-Aktien. Vor allem, wenn du reich oder Millionär werden möchtest.

Der Artikel Millionär werden mit Meme-Aktien? Ich bevorzuge einen anderen Weg! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

