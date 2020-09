 Mimbly AB setzt für seine nachhaltige Wäschereilösung auf die energieeffizienten Displays von Ynvisible

Ynvisible Interactive Inc. (das "Unternehmen" oder "Ynvisible") (TSX-V: YNV, FSE: 1XNA, OTCQB: YNVYF) teilte heute mit, dass Mimbly AB, ein schwedisches Greentech-Startup-Unternehmen, das nachhaltige Wäschereilösungen entwickelt, in seinem Produkt Mimbox die energieeffizienten elektrochromen Displays von Ynvisible einsetzen wird.

Die von Mimbly entwickelte Mimbox-Lösung kann an Waschmaschinen angeschlossen werden, um Wasser zurückzugewinnen, Energie zu sparen und Mikroplastik auszufiltern. Um ein ganzheitlich nachhaltiges Produkt anbieten zu können, hat man sich bei Mimbly für die energieeffizienten und nachhaltigen elektrochromen Displays von Ynvisible als Displaylösung entschieden. Das Mimbox-Display informiert die Benutzer über die Wasserersparnis und gibt ihnen Anweisungen für den Umgang mit dem Produkt. Die segmentierten elektrochromen Ynvisible-Displays erlaubten eine nahtlose Integration in die Mimbox und ließen den Entwicklern viel Freiheit bei der Gestaltung der Display-Visualisierung und des Erscheinungsbildes innerhalb des Produkts. Ynvisible unterstützte Mimbly mit Prototyping-Dienstleistungen, die dabei halfen, die neuartige Display-Technologie in das Mimbox-Produkt zu integrieren, und ist inzwischen bereit für die Produktion im industriellen Maßstab.

"Das Design und die Produktion der elektrochromen Displays von Ynvisible und ihre Integration in das Wassersparprodukt von Mimbly verdeutlichen viele der Vorteile der Elektrochromie als nachhaltige Displaylösung, die wertvolle Gestaltungsfreiheit bietet und sich gut in die heutigen integrierten Low-Power-Elektroniksysteme integrieren lässt. Als eines unserer ersten öffentlichen Referenzprojekte auf dem Markt für segmentierte elektronische Displays ist die Mimbox ein wertvoller Meilenstein auf dem Weg zu einer wachsenden Zahl nachhaltiger elektronischer Systeme und zugleich ein Türöffner für viele weitere Anwendungsfälle, darunter auch die in großen Stückzahlen hergestellten Unterhaltungselektronik-Produkte", sagte Tommy Höglund, VP of Sales and Marketing bei Ynvisible.

Mimbly führt die Mimbox bei zweiundzwanzig (22) der größten Immobilienbesitzer der nordischen Region als Teil eines Pilotprogramms ein, das demonstrieren soll, wie die Lösung funktioniert. In der Anfangsphase sind die Kunden von Mimbly Immobilienbesitzer, Hotels, Wäschereien und Reinigungsfirmen. Mimbly sieht die Vorteile in der Skalierbarkeit der Displays von Ynvisible für größere Stückzahlen.

"Unsere Kunden erwarten derzeit die ersten Mimbox-Lieferungen. Nach den bevorstehenden Pilotphasen werden wir mit der industriellen Produktion beginnen. Wir haben Ynvisible bereits als großartigen Partner kennengelernt und wissen die Dienstleistungen dieses Unternehmens in den Bereichen Design, Systemintegration, Prototyping und Displayfertigung zu schätzen. Es macht unglaublichen Spaß, das Unternehmen zusammen mit Partnern wachsen zu lassen, die fest an die Vision von kunststofffreiem Wasser in unserer Natur glauben", sagte Isabella Palmgren, CEO und Mitgründerin von Mimbly.

Über Mimbly

Das Greentech-Startup-Unternehmen Mimbly verfolgt das Ziel, die Welt intelligenter zu machen. Das aus der Technischen Hochschule Chalmers in Göteborg hervorgegangene Unternehmen hat eine patentierte Technologie entwickelt, die bis zu 70 Prozent des Wassers in Waschmaschinen wiederverwerten und Mikroplastik herausfiltern kann. Weitere Informationen zu Mimbly AB sind zu finden unter https://www.mimbly.se/

Über Ynvisible Interactive Inc.

Ynvisible strebt eine Führungsrolle im aufstrebenden Sektor der gedruckten und flexiblen Elektronik an. Angesichts der Vorteile hinsichtlich der Kosten und des Stromverbrauchs gegenüber konventioneller Elektronik ist die gedruckte Elektronik ein Schlüsselfaktor für die massenhafte Verbreitung des Internet der Dinge ("IoT") und intelligenter Objekte. Ynvisible verfügt über Erfahrung, Know-how und geistiges Eigentum bei elektrochromen Materialien, Tinten und Systemen. Die interaktiven gedruckten Grafiklösungen von Ynvisible erfüllen den Bedarf an universell einsetzbaren, benutzerfreundlichen elektronischen Anzeigen und Indikatoren für intelligente Alltagsgegenstände, IoT-Geräte und Umgebungsintelligenz (intelligente Oberflächen) mit sehr niedrigem Stromverbrauch. Ynvisible bietet Markeninhabern, die intelligente Objekte und IoT-Produkte entwickeln, eine Kombination aus Dienstleistungen, Materialien und Technologien. Weitere Informationen über Ynvisible finden Sie unter www.ynvisible.com

