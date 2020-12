Mindbreeze und Akeydor Limited starten Partnerschaft im Bereich Enterprise Search Lösungen

Mindbreeze und Akeydor Ltd. arbeiten künftig als Partner zusammen. Das IT-Beratungsunternehmen konzentriert sich auf Out-of-the-box- und kundenspezifische Software-Automatisierungslösungen. Akeydor Ltd. implementiert dabei Software für Remote Access, Remote Support und Classroom Management, um sowohl das Lehren als auch das Lernen aus der Ferne zu optimieren (Distance Learning / Teaching).

Die Mindbreeze InSpire Insight Engine unterstützt durch die schnelle Indizierung von Daten Unternehmen und Organisationen, die Herausforderungen der Digitalisierung sowie des Online- bzw. Distance Learnings zu bewältigen. Mindbreeze InSpire führt Informationen aus unternehmensinternen Datenquellen in einem semantischen Suchindex zusammen. Dadurch gestaltet sich das Analysieren und Verstehen von sowie das Finden in großen Datenmengen effizient und einfach. Mindbreeze zählt bereits mehr als 2.000 Unternehmen weltweit zu ihren Kunden.

Die Partnerschaft mit Mindbreeze ermöglicht es Akeydor Ltd. ihren Kunden einen hochqualitativen Service im Bereich Enterprise Search sowie ein ideales Tool für digitale Transformation bereitzustellen und damit ein erstklassiges kognitives Sucherlebnis anzubieten.

„Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Mindbreeze. Nun können wir das derzeit qualitativ hochwertigste, auf dem Enterprise Search Markt verfügbare Produkt anbieten, um mit unseren Kunden die digitale Transformation im Unternehmen und im Unterricht weiter voranzutreiben“, sagt Michael Chatzilias, Gründer und CEO von Akeydor Ltd.

„Wir heißen Akeydor Ltd. als neues Mitglied in unserem Partnernetzwerk herzlich willkommen. Da unsere Schwerpunkte im Bereich Enterprise Search und KI liegen, ist dies eine herausragende Allianz. Denn die Partnerschaft mit Akeydor Ltd. ermöglicht es uns, neue Unternehmensbereiche und vor allem den Bildungsbereich zu erschließen“, erklärt Daniel Fallmann, Gründer und Geschäftsführer von Mindbreeze.

Über Akeydor

Akeydor Limited ist heute der führende Anbieter im Bereich Remote Control und Classroom Management. Die Philosophie dabei lautet, dass Führung mit Emotionen behaftet ist, die nicht gelehrt werden kann und dass Führungspersönlichkeiten den Erfolg eines Unternehmens ausmachen. Mit Niederlassungen in London, Vereinigtes Königreich und Athen, Griechenland, stellt Akeydor Ltd. seit dem Jahr 2007 ihren Kunden relevante Softwarelösungen für Classroom Management, Endpoint Security und mehr zur Verfügung.

Über Mindbreeze

Mindbreeze ist ein international führender Anbieter von Appliances und Cloud-Services für Enterprise Search, angewandte künstliche Intelligenz und Wissensmanagement. Das globale Partnernetzwerk ermöglicht eine zeitzonenunabhängige Kundenbetreuung weltweit.

Weitere Informationen finden Sie unter www.mindbreeze.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn und Twitter @Mindbreeze.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20201217005597/de/

Ulrike Kogler

+43 732 606162-0

pr@mindbreeze.com